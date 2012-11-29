Cumhurbaşkanı Gül'ün tarihi diziler için yorumu ne oldu?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya’da Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada tarihi içerikli film ve dizilere, “Muhteşem Yüzyıl” dizisini eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a göre daha farklı bir tutum gösterdi. Gül’ün törende yaptığı konuşmada, “Artık sinemalarda, filmlerde, dizilerde ve hikayelerde tarihin canlandırıldığını, tarihin esin kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu tabi çok sevinilecek bir şey. Osmanlı tarihi merak konusu oldu" dedi.

'Dizilerin filmlerin başarısı çok sevindirici'

"Başta Osmanlı tarihi olmak üzere geçmiş, merak ve ilgi konusu olmaya başladı. Artık sinemalarda, filmlerde, dizilerde, hikayelerde tarihin canlandırılmaya başlandığını ve tarihten çok büyük esin kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici, sevinilecek bir şey"

‘Tarih tekerrürden ibaret'

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya Köşkü’nde Gül’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gül, törende özetle şöyle konuştu:

“Tarih tekerrürden ibaret sözü vardır. Bugünlerde siyasi, sosyal bir çok önemli olayları yaşıyoruz. Bunların bir kısmı problemler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bütün bunların başarılı bir çözümle aşılması, önümüzde sorun olmaktan çıkması için tarihten çok güzel bazı derslerin de alınması gerekiyor.

Şükrü Hanioğlu’nun son dönemde önemli yazıları oluyor. Ben de çok dikkatli takip ediyorum. Ümit ederim devlet kademesindeki bütün yetkililer, siyasiler ve fikir adamları bunları çok iyi şekilde takip eder. Geçmişte de karşılaştığımız bir çok sorun bugün başka bir şekilde karşımıza çıkıyor. O zaman alınan tedbirlerin neticelerini nedir, bunların tahlil edilmesi açısından, tarih gerçekten bugün bize çok güzel rehberlik yapabilir, yapmalıdır da.”