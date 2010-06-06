Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu makam koltuğu satıyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gün oğlu Emre Gül ticarete atıldı. Başına geçtiği şirketiyle internet üzerinden 1000'e yakın ürün satışı yapıyor. Ürünler arasında sattığı makam koltuğu da dikkat çekiyor.



Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül, 18 yaşını doldurup şirket müdürü olduktan sonra, işleri büyüttü. adresimegelsin.com'da 20 ayrı kategoride tüketici beğenisine sunulan ürün sayısı, artık binlerle ifade edilebilecek noktaya erişmiş.



Sitenin 'çok satan ürünler' listesindeki ilk iki ürün, tebessüm ettiriyor: Duvara tırmanabilen oyuncak araba ve ekolayzırlı tişört.



'Müziği giyin' sloganıyla satılan tişört, arkasına gizlenen dört kalem pille, öndeki LED ekranı çalıştırıyor. Ekolayzır resmi, çevresindeki müziğin ritmine göre hareket ediyor.



Belli ki, çocuk ve gençler, Emre Gül'ün hedef kitlesinde ağırlıklı bir yer kaplıyor. Ancak Emre, yükselen sanal ticaretinde yetişkinlere de hitap ediyor.



Hem de çok ilginç bir ürünle... Devletin 1 Numaralı Koltuğu olan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdullah Gül'ün oğlu, 'makam koltuğu' da satıyor.



'Avrupa Altın Kalite Ödül Sahibi' etiketli makam koltuklarının fiyatı, 953 lira 91 kuruş. Üstelik 'kargo bedava'...







