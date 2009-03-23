Cumhurbaşkanı Gül'ün Irak ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Gül, tarihi Irak ziyaretini bugün gerçekleştirecek. 33 yıl sonra Irak’a giden ilk Türk Cumhurbaşkanı olan Gül, Kürt yönetiminin temsilcileriyle PKK’nın tasfiyesi ve Kürt sorununa çözüm konularını da görüşecek.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bağdat seyahatini bugün gerçekleştiriyor. Irak’ın Kürt kökenli devlet başkanı Celal Talabani ile geçen hafta İstanbul’da bir araya gelen ve iki hafta sonra da fiili olarak ‘Irak’ın gerçek patronu’ sayılan ABD Başkanı Barack Obama’yı ağırlamaya hazırlanan Gül’ün ziyareti, tarihi bir önem taşıyor. Köşk kaynakları Gül’ün Kürt grupların temsilcileriyle görüşeceğini, ancak Kürt bölgesinin kalbi Erbil’e gitmeyeceğini bildirdi. Gül’ün Kürt yönetiminin lideri Mesud?Barzani’yle görüşmesi de bekleniyor. Irak’a en son ziyaret eden cumhurbaşkanı, Fahri Korutürk olmuştu. Korutürk 33 yıl önce Irak’a gitmişti.



Gül, 2008’in aralık ayında Bağdat’a gitmeyi planlamış, ancak, kulak rahatsızlığını gerekçe göstererek, son gün Bağdat’a gitmeyeceğini açıklamıştı.



Göreve geldiği günden itibaren, Talabani ile diyalog başlatan ve iki kez Türkiye’de ağırlayan Gül’ün bugünkü ziyaretinde Radikal'e göre öne çıkacak başlıklar şöyle:



PKK ile mücadele: Türkiye, Irak’taki bütün grupların Kuzey Irak’ta konuşlanmış PKK’ya aynı açıdan bakmasını, PKK’nın Irak’ta yaşatılmamasını istiyor. Kuzey Iraklı Kürtler’le kurulacak temas Gül’ün ziyaretinin en kritik bölümlerinden birini oluşturacak. Kürt lider Talabani, Gül’ü Aralık 2008’de ağırlamaya hazırlanırken kendisiyle Erbil’e gideceğini açıklamıştı. Köşk kaynakları, bugünkü ziyaretin Bağdat’la sınırlı kalacağını, ancak Gül’ün Erbil’deki otoritenin temsilcileriyle görüşeceğini bildirdi. Gül’ün Barzani’yle görüşmesi de bekleniyor.



Tahran’dan dönerken Kürt meselesinde güzel gelişmeler yaşanacağını müjdeleyen Gül’ün, Kürtlere Türkiye’nin Kürt sorunu konusunda attığı ve atacağı adımları anlatması bekleniyor. PKK’nın silahları bırakmasını sağlayacak adımlar için Barzani yönetiminden destek isteyecek olan Gül, nisanda Erbil’de yapılacak Kürt konferansına olumlu baktıklarını belirtecek.



Irak’ın geleceği: Gül, Türkiye’nin Irak’ın bütünlüğüne büyük önem verdiğini ve Irak’taki bütün gruplara eşit mesafede olduğunu, bütün grupların temsilcileriyle görüşerek gösterecek. Gül’ün ‘Türkiye, Irak’ta ‘ABD sonrası’ dönemde istikrarın yakalanması için elinden gelen desteği verecektir’ mesajıyla birlikte, Irak’ın kaynaklarının bütün Irak halkına ait olması gerektiği yönündeki kaygısını da iletecek.



ABD’nin çekilme süreci: ABD’nin iki yıl içinde Irak’tan çekilecek olması, Irak’ı muhtemel güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Türkiye, çekilme sürecinde ortaya çıkacak sorunlar konusunda ABD’den güvenceler isteyecek. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, “ABD çekilirken oluşacak vakumlara karşı önlem alınmasını isteme hakkımız” var derken, Türkiye’nin Ankara’da Obama’dan bu konularda güvence istemesi bekleniyor.



Enerji İşbirliği: Irak’tan doğalgaz satın almak isteyen Türkiye, şirketlerinin bu ülkedeki petrol ticaretinde de aktif olmasını istiyor. Irak doğalgazının Türkiye’deki boru hattı sistemine dahil edilmesi, Türkiye’nin doğalgaz kaynaklarını çeşitlendireceği gibi, Irak doğalgazının Nabucco gibi boru hattı projeleriyle Avrupa’ya taşınması da Irak’ın istikrarı için büyük önem taşıyor.



Ekonomik işbirliği: Türkiye, ekonomik krizde düşen AB ihracatını, Afrika ve Arap ülkelerine ihracatı artırarak dengelemeye çalışıyor. Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, dün 2009’un ilk iki ayında Irak’a yapılan ihracatın yüzde 75 oranında arttığını ifade etti. Bu hedef doğrultusunda Basra’da da konsolosluk açılması çalışmalarına hız verilmesi gündeme gelecek.