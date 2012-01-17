-Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresine ilişkin tasarı ön sırada TBMM (A.A) - 17.01.2012 - TBMM Genel Kurulu, bugün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geri gönderdiği, milletvekillerinin emekli aylıklarında düzenleme yapan yasanın ilgili maddesinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak. AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, gündeme ilişkin öneriyi Genel Kurula getirdi. Kabul edilen öneriye göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere bir maddesini geri gönderdiği ''Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yasa'' gündemin ön sırasına alındı. Yasanın, milletvekillerinin emekli aylıklarıyla ilgili maddesi görüşülecek. Genel Kurul bugün, bu maddenin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğuna ilişkin hükmün de yer aldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı, karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırarak idari nitelikle yaptırımı öngören tasarı, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesini ve hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye kısıtlama getirilmesini öngören kanun teklifi de gündemin ön sıralarına alındı. Türkiye ile Kore Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı gündemin ön sırasına alınırken; Türkiye İle Irak arasında terörle mücadele ve güvenlik işbirliği konularındaki anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 2 kanun tasarısı da gündemin son sıralarına alındı. Genel Kurul, 19 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak. Tasarı, temel kanun olarak 2 bölüm halinde görüşülecek. -''Emekli milletvekili maaşı görüşülmemeliydi, yası paylaşmalıydık'' Önerinin aleyhinde konuşan CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, KKTC'nın kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatından duyduğu üzüntüye dile getirerek, ''Kıbrıslı Türklerin ve tüm Türk dünyasının başı sağolsun. Büyük bir devlet adamını ve müzakere adamını yitirdik'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül tarafından iade edilen yasanın en tartışmalı maddesinin, emekli milletvekillerinin maaşının düzenlenmesi ile ilgili olduğunu iddia eden Acar, ''Türkiye bu konuyu hep tartıştı, tartışmaya da devam edecek. Vatandaşlardan 3-5 TL ilaç katılım payı alınmasını öngören tasarıya bir önerge ile ekleme yapılarak, bu konunun düzenlenmesi şık değildir, doğru da değildir. Gelen tepkiler, yöntemin doğru olmadığını ortaya koymuştur'' dedi. Denktaş'ın son yolculuğuna uğurlandığı bir yas gününde gündemin yine emekli milletvekili maaşıyla anılmasının şık olmayacağını savunan Acar, ''Bu konunun, bugün görüşülmesini gerektiren acil bir durum da söz konusu değildir. Bugün KKTC halkının acısını, yasını paylaşma günü olmalıdır'' diye konuştu. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, önerinin lehinde yaptığı konuşmada, öneriyle Meclisin gündemini tekrar düzenlediklerini söyledi. Önerinin lehinde konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, gündem hakkında bilgi verdi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada, KCK operasyonlarını eleştirerek, ''KCK dendiği zaman hukuk yok. Milletvekili Leyla Zana'nın evi, kendisi yokken aranıyor. Eskiden hiç olmazsa dokunulmazlık zırhı vardı ve o kaldırıldıktan sonra bunlar yapılırdı. Şimdi ise dokunulmazlık var ama savcılar bunu yok sayıyor'' dedi. MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, üniversite hastanelerinde 4-B statüsünde çalışanlara döner sermaye verilmesini öngören kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önerisi kabul edilmedi. -İlk twit, Denktaş'a yapılan saygı duruşu için oldu- TBMM Genel Kurulunun çalışmaları, sosyal paylaşım siteleri twitter ve facebook'tan bugünden itibaren vatandaşlara duyurulmayan başlandı. İlk twit, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşu için oldu.