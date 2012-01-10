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Politika

Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi belli oldu!

Meclis Anayasa Alt Komisyonu, 'Görev süresi 7 yıldır' ifadesini ilgili kanun tasarısına ekledi.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Meclis Anayasa Alt Komisyonu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresine ilişkin olarak 'Görev süresi 7 yıldır' ifadesini ilgili kanun tasarısına ekledi. Yine tasarıya göre Gül'e ikinci kez seçilme şansı da  verilmiyor.

Gül'ün görev süresi belirlendi

TBMM Anayasa Alt Komisyonu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu tasarısına, '11. Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl” olduğuna ilişkin geçici madde eklenmesini kararlaştırdı. 

Anayasa Alt Komisyonu’nun eklediği bu maddeyle Gül’ün görev süresi 7 yıl olarak belirleniyor.
Tasarıya göre, Gül'e ikinci kez seçilme hakkı verilmiyor.


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