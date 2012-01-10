Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi belli oldu!

T24

TBMM Anayasa Alt Komisyonu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu tasarısına, '11. Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl” olduğuna ilişkin geçici madde eklenmesini kararlaştırdı.Anayasa Alt Komisyonu’nun eklediği bu maddeyle Gül’ün görev süresi 7 yıl olarak belirleniyor.Tasarıya göre, Gül'e ikinci kez seçilme hakkı verilmiyor.