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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN BAŞDANIŞMANI ÇADIRKENTE GİDECEK ANKARA (A.A)

20 Haziran 2011 21:51

-CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN BAŞDANIŞMANI ÇADIRKENTE GİDECEK ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ortadoğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, çadırkentlerde incelemelerde bulunmak üzere yarın Hatay'a gidecek. Alınan bilgiye göre, Gül, Hürmüzlü'yü bölgedeki durum hakkında bilgi almak üzere özel temsilci olarak görevlendirdi. Bu çerçevede Hürmüzlü, yarın Hatay'ın Suriye sınır bölgesinde kurulan çadırkentlerde incelemelerde bulunacak, basın merkezlerinde gazetecilere açıklama yapacak. Hürmüzlü, Hatay'daki programı aynı gün akşam saatlerinde tamamlayacak.

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