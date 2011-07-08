-CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN AF KARARI RESMİ GAZETE ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bir hükümlünün kalan cezasının, sürekli sakatlığı nedeniyle kaldırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin sahte kimlik kullanma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından ayrı ayrı 10'ar ay hapis cezasına çarptırdığı ve cezası kesinleşen Burçay Kurşunlu'nun cezası, sürekli sakatlık kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu sebebiyle kaldırıldı.