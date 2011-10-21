-Cumhurbaşkanı Gül, harita üzerinde bilgi aldı ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çukurca'daki terörist saldırıyla ilgili 2 komutandan harita üzerinde bilgi aldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Gül, Genelkurmay Başkanlığından 19 Ekim gecesi 8 ayrı bölgeye eş zamanlı düzenlenen ve 24 askerin şehit olduğu terörist saldırının nasıl gerçekleştiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmesini istedi. Bunun üzerine Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Abdullah Recep ve Kara Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümgeneral Haluk Cumali Çetinkaya, bugün Cumhurbaşkanlığına giderek, saldırının nasıl gerçekleştiğini harita üzerinde Gül'e anlattılar. Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı ile bölgedeki Asayiş Tepesi, Polis ve Jandarma lojmanları, Kavuşak, Barakambi Tepe, Keklikkayası Tepe, Baski Tepe, Han Tepe ve Gazi Tepe üs bölgeleri olmak üzere 8 ayrı bölgeye 19 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı terörist saldırılarda 24 asker şehit olmuştu.