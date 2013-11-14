Cumhurbaşkanı Gül'e 'Vakacobocobo' hareketi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilen Fiji Ankara Büyükelçisi, güven mektubunu ilginç bir saygı gösterisiyle sundu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül , Guatemala Cumhuriyeti Büyükelçisi Lars Pira ve Fiji Cumhuriyeti Büyükelçisi Robin Nair'i kabul etti.

Çankaya Köşkü 'ndeki kabulde büyükelçiler Gül'e güven mektubu sundu.

Fiji Cumhuriyeti Büyükelçisi Nair, güven mektubunu takdim ettikten sonra Gül'e, Başkatip Emosi Rakai'yi tanıttı. Rakai, Cumhurbaşkanı Gül ile tokalaşmasının ardından diz çökerek iki defa el çırptı.

"Vakacobocobo" adı verilen söz konusu hareketin devlet başkanlarına gösterilen saygı göstergesi olduğu öğrenildi.

Gül, daha sonra büyükelçiler ve beraberindekilerle anı fotoğrafı çektirdi.