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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL'E ŞARKILI KARŞILAMA ZÜRİH/BERN (A.A)

25 Kasım 2010 17:14

-CUMHURBAŞKANI GÜL'E ŞARKILI KARŞILAMA ZÜRİH/BERN (A.A) - 25.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsviçre'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Zürih'ten Bern'e hızlı trenle geçti. Zürih Havaalanı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül, istasyondan hızlı trene bindi. Eşi Hayrünnisa Gül ve beraberindekilerin yanı sıra İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard ile aynı kompartımanı paylaşan Cumhurbaşkanı Gül, tren istasyonunda İsviçreli çocuklar tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ellerindeki Türk ve İsviçre bayraklarını sallayarak karşılayan çocuklar, önce İsviçre çocuk şarkılarını söylediler. Çocuklar daha sonra Cumhurbaşkanı Gül'e bir de sürpriz yaparak  ''Ekmek buldum katık yok'' adlı şarkıyı seslendirdiler. Cumhurbaşkanı Gül, bu sırada küçüklerin ellerinde sallarken yere düşen Türkiye-İsviçre bayraklarını eğilerek yerden kaldırdı. Cumhurbaşkanı Gül'ün İsviçre ziyareti, bu ülkeye yapılan ilk resmi devlet ziyareti niteliğini taşıyor.

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