-CUMHURBAŞKANI GÜL'E BÜYÜK ÖDÜL LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House adlı düşünce kuruluşunun ''2010 Devlet Adamı'' ödülünü düzenlenen törenle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in elinden aldı. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, törenin düzenlendiği İngiltere Kraliyet Sarayı ''Banqueting House''a akşam saatlerinde geldi. Gül çiftinin ardından birkaç dakika sonra Kraliçe 2. Elizabeth de binaya geldi. VIP konukların Cumhurbaşkanı Gül ve Kraliçe 2. Elizabeth'e takdim edilmesinin ardından törenin düzenleneceği salona geçildi. Cumhurbaşkanı Gül, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House ''2010 Devlet adamı'' ödülünü Kraliçe 2. Elizabeth'in elinden aldı. Gül, uluslararası alanda oynadığı yapıcı rol, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Pakistan-Afganistan liderlerini bir araya getirme girişimleri, Irak'ta ulusal birliğin sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı ödüle layık görülmüştü.