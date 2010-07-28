-CUMHURBAŞKANI GÜL'E BAŞVURU YAĞDI ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seçildiği 28 Ağustos 2007 tarihinden bu yana adeta başvuru yağdı. Cumhurbaşkanlığı'na yaklaşık 3 yıllık süre içinde 71 bin 88'i kişisel olmak üzere toplam 86 bin 560 başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinin faaliyet raporları bölümünde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı'na 11 bin 832 kurumsal ve kamu hizmetleri ve 3 bin 640 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili başvuru yapıldı. Bu dönemde kişisel başvuruların sayısı ise 71 bin 88 oldu. Başvurulardan 36 bin 186'sı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a uygun olmadığı, daha önce işlem gördüğü ve talep içermediği için değerlendirilmezken, 49 bin 398'ine ilişkin işlem tamamlandı. Başvuruların 976'sı ise işlem aşamasında bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı'na yapılan kurumsal başvurularda ilk sırayı bin 984 başvuruyla eğitim-öğretim ve gençlik sorunları alırken, bunu bin 876 başvuruyla yerel yönetim sorunları izledi. Cumhurbaşkanlığı'na yapılan 71 bin 88 başvurunun ağırlığını maddi yardım, adalet ve iş bulma talepleri oluşturdu. Maddi yardım ve destek talebiyle 9 bin 522, adalet talebiyle 7 bin 620, iş bulunması talebiyle 5 bin 741 başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'na çalışanların sorunlarıyla ilgili 2 bin 560, eğitim-kültürle ilgili 2 bin 308, sağlık ve spor işlemleriyle ilgili bin 603, taşınmazlara ilişkin bin 241, sosyal güvenlikle ilgili bin 911, yerel yönetim hizmetleriyle ilgili 580, terör ve terörle mücadele konusunda 721, kredi talepleri, vatandaşlık, vergi, turizm ve çevre gibi çeşitli konularda ise 2 bin 813 dilekçe verildi. Cumhurbaşkanı Gül, yıl başından 21 Temmuz 2010 tarihine kadar 26 Bakanlar Kurulu atama kararnamesi ile kendisine gönderilen 647 Bakanlar Kurulu kararnamesinin 627'sini onayladı. Bakanlar Kurulu kararnamelerinin 20'si ise işlemde bulunuyor. -BU YIL 63 KANUNU ONAYLADI- Cumhurbaşkanı Gül, bu yıl içinde TBMM Genel Kurulu'ndan geçen 63 yasanın tamamını onayladı. Söz konusu yasalar arasında, 12 Eylül'de halkoylamasına götürülecek olan anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun, ''taş atan çocuklar'' yasası olarak da bilinen Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin kanun, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak veren kanun, bazı yeni üniversitelerin kurulmasına dair kanunlar, sağlıkta ''tam gün'' yasası olarak bilinen kanun, biyogüvenlik kanunu yer alıyor. Gül, kendisine gönderilen af kararnamelerinden 4'ünü iade ederken, 2 af kararnamesi halen işlemde bulunuyor.