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Politika

Cumhurbaşkanı Gül'den Zafer Haftası mesajı ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 15:45

-Cumhurbaşkanı Gül'den Zafer Haftası mesajı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Atatürk önderliğinde millet-ordu bütünleşmesiyle yürütülen milli mücadelenin son halkasını oluşturan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi, ebediyen bağımsız yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran bir zafer olarak belleklere kazınmıştır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Zafer Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Gül, mesajında, Türk milletinin hür ve müstakil yaşamak ve vatanını korumak uğrunda tarihin her döneminde inanılmaz bir mücadele verdiğini ve bu süreçte daima muzaffer olduğunu ifade etti.  Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Coşkuyla kutladığımız Zafer Haftası, bunun en görkemli örneklerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. 26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’den başlayan süreç, 9 Eylül 1922’de Türk Ordularının İzmir’e girmesi ve İzmir’in kurtarılmasıyla nihai hedefine ulaşmıştır. Atatürk önderliğinde millet-ordu bütünleşmesiyle yürütülen milli mücadelenin son halkasını oluşturan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi, ebediyen bağımsız yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran bir zafer olarak belleklere kazınmıştır. Mehmetçiğin İstiklal Harbi'ndeki kahramanlıkları ve emsalsiz fedakarlıkları, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de derinden etkileyen 30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin daha iyi şartlara, modern ve güçlü bir devlete kavuşmasının yolunu açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ölümsüz sembolleri şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.''

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