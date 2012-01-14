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Politika

Cumhurbaşkanı Gül'den Lefter'e başsağlığı ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 13:03

-Cumhurbaşkanı Gül'den Lefter'e başsağlığı  ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Futbol hayatı boyunca, gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük başarılara imza atan ve halkımızın sevgisini kazanan Lefter, Türk futboluna yaptığı unutulmaz hizmetlerle daima saygıyla hatırlanacaktır'' ifadelerini kullandı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti: ''Futbol hayatı boyunca, gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük başarılara imza atan ve halkımızın sevgisini kazanan Lefter, Türk futboluna yaptığı unutulmaz hizmetlerle daima saygıyla hatırlanacaktır. Lefter Küçükandonyadis'e Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.''

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