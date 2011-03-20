-CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN EŞİTLİK VURGUSU ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes, bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşlarıdır. Bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, ''Nevruz Bayramı'' mesajı yayımladı. Baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, umut dolu başlangıçların, bolluk ve bereketin simgesi Nevruz Bayramı'nın sadece Türkiye'de değil, tüm komşu ülkelerde, akraba devlet ve topluluklarında da ortak bir ruhla ve coşkuyla kutlandığını belirten Gül, Nevruz'un, binlerce yıldır Asya'dan Balkanlar'a, Ortadoğu'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayanların ortak kültür zenginliğini oluşturduğunu kaydetti. Gül, bu büyük coğrafyada halkları birbirine bağlayan güçlü bir kültürel bağ olan Nevruz'un aynı zamanda, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti: ''Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Dolayısıyla Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Milletimiz, bir bütün olarak yaşayabilmenin, barışın ve huzurun kıymetini bilmekte, bu değerlerin tüm dünyada egemen olması ve yeni nesillere barış dolu bir dünya bırakılabilmesi için çabalarını sürdürmektedir. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz, ortak kültür mirasımızı oluşturan zenginliğimizdir. Geçmişimizden günümüze büyük bir gururla taşıdığımız bu zenginlik, milletimizin birlik ve bütünlüğünü güçlendiren temel unsurlardan birini oluşturmaktadır.'' Sevgi, hoşgörü, karşılıklı saygı ve anlayışı benimseyen milletin, tarih boyunca birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlendiğini, ortak sevinç, umut ve kederleri paylaştığını, geçmişinden aldığı bu güçle geleceğe güvenle baktığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes, bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşlarıdır. Bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Bütün vatandaşlarımın, bu ortak coşkuyu Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi birçok başka ülkede de bizlerle paylaşan tüm halkların Nevruz Bayramı'nı kutluyor, Nevruz'un huzur, barış ve mutluluğun egemen olduğu daha güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum.'' -ŞAHİN: ''NEVRUZ BÜTÜNLEŞMENİN KAYNAĞI''- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, toplumsal barış ve kardeşliğin pekiştirilmesine katkı sağlayan Nevruzun, ayrışmanın değil bütünleşmenin, kutuplaşmanın değil sevgiyle kucaklaşmanın kaynağı olduğunu belirtti. TBMM Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Şahin, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Baharın başlangıcını ve tabiatın canlanmasını ifade eden Nevruz'un dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının hakim olduğu, coşkulu bir bayram olarak kutlandığını belirten Şahin, tabiatın berekete yönelmesinden duyulan sevinci ve geleceğe olan ümitleri ifade eden Nevruzun, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olduğunu kaydetti. Türkiye'nin yanı sıra Balkanlardan, Orta Asya'ya, Kafkaslardan Ortadoğu'ya kadar birçok ülkede kutlanan Nevruz Bayramı'nın farklı kültürlerden insanları benzer duygular içinde buluşturduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: ''Nevruzun pek çok ülkede aynı duygularla kutlanıyor olması, bu ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel ortaklığın eşsiz bir örneğidir. Toplumlar sevgi ve barışla birbirlerine kaynaştıran bu bayram, sahip olduğumuz ve kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere kadar yaşattığımız önemli kültürel değerlerimizden biridir. Toplumsal barış ve kardeşliğin pekiştirilmesine katkı sağlayan Nevruz, ayrışmanın değil bütünleşmenin, kutuplaşmanın değil sevgiyle kucaklaşmanın kaynağıdır. Nevruzun içinde barındırdığı bu anlama uygun olarak bir bayram sevinciyle kutlanmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve bölgemizdeki ülke halklarının Nevruz Bayramını kutluyorum.'' -ERDOĞAN: ''NEVRUZ AYNI RUHTAN GELDİĞİMİZİ HATIRLATMAKTA''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz'un herkesin kardeş olduğunu, herkesin aynı kökten, aynı ruhtan geldiğini hatırlattığını belirterek, ''Onun için bu anlamlı günü bütün milletimizle el ele, gönül gönüle vererek kutlayacağız. Birbirimize sımsıkı kenetlenecek, bütün unsurlarımızla, bütün farklılıklarımızla bu toprağın, bu vatanın asli unsuru olduğunu bilerek birbirimizi bağrımıza basacağız'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ''Nevruz Bayramı'' mesajı yayımladı. Yeniden dirilişin, tazelenişin sembolü olan Nevruz Bayramı'nın, Orta Asya'dan Avrupa içlerine kadar uzanan müşterek kültür coğrafyasında, yüzyıllardan bu yana aynı ruh ve heyecanla kutlandığını belirten Erdoğan, bugün toprağın yeniden dirildiğini, bugün bütün tabiatın toprağın sunduklarıyla, toprağın bereketiyle yeniden dirildiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bizler toprağı bir ana gibi sahiplenen, onu 'toprak ana' diye isimlendiren, topraktan yaratıldığımıza ve nihayetinde yeniden toprağa döneceğimize inanan bir kültür ve inancın mensuplarıyız. Bu bakımdan, toprağın yeniden dirilişi bizim kültür ve medeniyetimize göre aslında bütün bir hayatın, insanlığın, insani değerlerin yeniden yeşermesidir. Nevruz bizlere hepimizin kardeş olduğunu, hepimizin aynı kökten, aynı ruhtan geldiğimizi hatırlatmaktadır. Onun için bu anlamlı günü bütün milletimizle el ele, gönül gönüle vererek kutlayacağız. Birbirimize sımsıkı kenetlenecek, bütün unsurlarımızla, bütün farklılıklarımızla bu toprağın, bu vatanın asli unsuru olduğunu bilerek birbirimizi bağrımıza basacağız. Ben bu düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramlarını en içten duygularımla kutluyor; Nevruz'un adı gibi tazelenmeye, yenilenmeye, barışa ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.''