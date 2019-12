-CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN ERGENEKON DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan tutuklamalarla ilgili "Mahkeme safahatı devam ediyor. Bu safahat sırasında bizim herhangi birşey söylememiz mümkün olmaz" dedi. Gül, resmi ziyaret için gittiği İran'dan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin İran'da son günlerde yaşanan protesto eylemlerini hatırlatarak, temasları sırasında İranlı yetkililerin bu eylemlerle ilgili herhangi bir değerlendirmesinin olup olmadığını sorması üzerine Gül, "Protesto eylemleri her ülkede oluyor, bizde de oluyor, orada da olacak" dedi. Bazı farklı görüşleri olanların çeşitli protestolar yaptığını kendisinin de televizyondan gördüğünü belirten Gül, yetkililerin de protestolar konusunda kendisine bilgi verdiğini söyledi. Gül, "Her yerde oluyor, bizde de oluyor, başka yerde de Avrupa'da da oluyor, İran'da da olacak" diye konuştu. Bir gazetecinin Ergenekon soruşturması kapsamında yeni tutuklamaların söz konusu olduğunu ve gazeteci yazar Soner Yalçın'ın tutuklanmasının kamuoyunda tartışmalar yarattığını belirterek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin basın özgürlüğü konusunda bazı açıklamalarının bulunduğunu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, "Açıklaması beni ilgilendirmez, sen sorunu sor" dedi. Gazetecinin, "Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Gül, şunları kaydetti: "Giderken de konuyla ilgili sordunuz. Mahkeme safahatı devam ediyor. Bu safahat sırasında bizim herhangi birşey söylememiz mümkün olmaz. Bu konularla ilgili benim daha önceki açıklamalarım da şu: Bunların süratli olması, tutukluluk sürelerinin uzamaması, bunların bir cezaya dönüşmemesi... Bunları bir ilke olarak söyledim ve söylemeye de devam ederim. Ama onun ötesinde mahkemeye de karışmam." Bir gazetecinin, "Bu dava süreçlerinin, 'tamamıyla siyasi bir öç alma' olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Gül, "Siyasi konulara girmeyeyim" yanıtını verdi. -İRAN ZİYARETİ- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın davetine icabetle İran'a gerçekleştirdiği ziyareti tamamladığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, dini rehber Ayetullah Ali Hamaney ile görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili ile de görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek, ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Muhammed Yahya Marufi ile İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (IKOPAB) Genel Sekreteri Mahmut Erol Kılıç'ı ayrı ayrı kabul ettiğini kaydetti. İran'daki temaslarında ticari konuların da ele alındığını belirten Gül, "Türkiye-İran İş Konseyi Toplantısı"na İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile birlikte katıldıklarını hatırlattı. Görüşmelerde önce ikili konuların ele alındığını bildiren Gül, şunları kaydetti: "İkili konular içerisinde de siyasi konuları gözden geçirdikten sonra, ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirme gerekliliğini bir kez daha açıkçası teyit etmiş olduk. Çünkü iki ülkenin potansiyeli ve iki ülkenin komşuluk hukukuna hiç de yakışmayacak bir ticaret hacmimiz ve ekonomik iş birliğimiz ve ilişkimiz var. Türkiye ve İran gibi iki büyük ülke, iki benzeyen ülkenin ekonomik iş birliğine bakarsanız, bizim bunun çok gerisinde olduğumuzu herkes görecektir. Özellikle ticaretin kolaylaştırılması için Tercihli Ticaret Anlaşması'yla ilgili görüşmeler devam ederken aslında serbest ticarete geçmenin daha doğru olduğu kanaatine vardık ve bununla ilgili müzakereye hemen başlayıp bunu da kısa sürede neticelendirmek için Devlet Palanlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı ile Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı'nı orada bıraktım ve onlar müzakerelere başladı" dedi. İki ülke arasında enerji konusundaki iş birliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin gaz ve petrolde en büyük tedarikçilerinden birinin İran olduğunu kaydetti. Enerji konusunda hem Türkiye'nin hem de İran'ın çeşitli talepleri bulunduğunu bildiren Gül, bunların paket olarak değerlendirilip kısa sürede neticelendirileceğini söyledi. Gül, bu çerçevede İran Petrol Bakanı'nın yakında Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Güvenlik konularında da iki ülkenin iş birliğini daha da geliştireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, "Özellikle sınır illerimizde meydana gelen can kayıplarıyla ilgili konuları konuştuk ve bu çerçevede sınır valilerimizin buluşmalarıyla ilgili talimatlar verildi, kararlar alındı" diye konuştu. -İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI- Nükleer enerjinin görüşmelerdeki önemli konulardan olduğunu belirten Gül, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın "İstanbul toplantılarının ne kadar önemli olduğunu" söylediğini ifade etti. "Görüşmede şöyle bir karara vardık" diyen Cumhurbaşkanı Gül, "Nükleer enerji konusunda iki ülkenin dışişleri bakanlarının ve Celili'nin bir araya gelip hem yeni yol haritasının tespitiyle ilgili çalışma yapmalarını kararlaştırdık, hem kendilerine de bu görevi verdik. Onlar da oturup uzun bir çalışma yaptılar, dolayısıyla bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu konuların diyalogla ve diplomasiyle çözümü için elimizden gelen her türlü hizmete ve her türlü kolaylaştırıcı çabaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin Meşet kentinde başkonsolosluk açma talebinin kabul edildiğini belirten Gül, İranlı yetkililere teşekkür etti. Ticaretin geliştirilmesi için ulaştırma ve gümrük kapılarının iyileştirilmesi konusunun da ele alındığını bildiren Cumhurbaşkanı Gül, Razı-Kapıköy ve Esendere-Sero kapılarının hizmete açılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Gül, Razı-Kapıköy kapısı için ortak kullanım anlaşması imzalandığını ve bunların ekonomik potansiyeli geliştireceğini söyledi. Türk ve İranlı iş adamlarının Tahran, Tebriz ve İsfahan'da önemli toplantılar yaptığını kaydeden Gül, İran gezisinin kendisi için ayrı bir özelliği olduğunu söyledi. Gül, şöyle devam etti: "Tahran dışında İsfahan ve Tebriz gibi iki güzel kenti ziyaret etme imkanımız oldu. Bunu gerçekten çok arzu ediyorduk. İsfahan dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Birçok kez başkentlik yapmıştır. Gerçekten dünyanın en değerli tarihi eserlerini muhafaza etmektedir. Türk-İran tarihi çok ortaktır. Geçenlerde Topkapı Sarayı'nda açılan serginin adı '10 Bin Yıllık İran Medeniyeti, 2 Bin Yıllık Ortak Tarih' idi. Dolayısıyla birçok Türk hanedanları da bu eserlerin yapımına katkı vermiştir. Ortak tarihimiz vardır. Tebriz kenti ayrıca çok önemlidir, Doğu Azerbaycan eyaletinin başkentidir. Orada da çok büyük imparatorluklar, medeniyetler gelmiştir, geçmiştir. Modern bir kenttir Tebriz. Tebriz'i ziyaretimiz büyük heyecan uyandırdı, hem bizde hem Tebriz halkında. Çarşıya, pazara gittik, çok büyük halk sevgisiyle karşılaştık. Türkiye'ye gösterilen bu sevgiden büyük mutluluk duyduk." Cumhurbaşkanı Gül, temasları boyunca İranlı yetkililerin kendilerini en iyi şekilde ağırladığını belirterek, "Seyahatimizi kolaylaştırmak, en güzel şekilde ağırlamak için gayret göstermişlerdir, bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.