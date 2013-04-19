Cumhurbaşkanı Gül'den Bingöl'de barış mesajı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ülkemizdeki barış, kardeşlik, dostluk rüzgârının çok daha güçlü bir şekilde estiğini görmekten de ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Gül, Bingöl ziyareti kapsamında Valilik önünde halka hitap etti. Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Gül, Cumhurbaşkanı olarak Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahar havası ve rahmetin yaşandığı bugünlerde, halkı coşkulu görmenin kendisini daha da sevindirdiğini belirten Gül, milletvekili ve hükümet üyesi olarak Bingöl'e defalarca geldiğini şimdi ise Cumhurbaşkanı olarak bir ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bingöl'ün her zaman kendilerine çok değer verdiğini de anlatan Gül, "Bingöl daima devletine, milletine bağlı, daima sağduyulu ve daima özgürlükleri, demokrasiyi savunmuş bir il oldu. Bundan dolayı ne kadar gurur duysanız azdır" diye konuştu.

"Yeri geldiğinde bunları meydanlarda, yeri geldiğinde referandumlarda, sandıklarda gösterdiniz" diyen Gül, "Bugün bu bahar havası ile beraber memleketimizde çok büyük ümitler var. Türkiye giderek güçleniyor, giderek kalkınıyor" ifadesini kullandı.

Daha önce geldiği Bingöl ile bugünkü Bingöl'ü çok farklı bulduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

"Daha önce Muş Havaalanı'na indikten sonra oradan buraya gelirken geçtiğimiz yollarla, bugün geçtiğimiz yollar çok farklı. Şimdi çok büyük altyapı yatırımları yapılıyor. Gelirken gördüm, birçok yerler yıkılmış ama yerine daha güzelleri yapılmak için yıkılmış. Bütün bunlar olurken, ülkemiz memleketimiz her bakımdan gelişirken, ülkemizin demokratik standartlarını, hukuk standartlarını, insan hakları standartlarının, inanç, fikir, düşünce standartlarının, bütün bunları da yükseltmek tabii ki hepimize onur vermektedir. Bu bağlamda da memleketimizde güzel şeyler oluyor. Bu gezim daha önce planlandı. Maalesef Bingöl'e biraz geciktim ama bir takvim çerçevesi içerisinde bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Bu gelişimde, ülkemizdeki barış, kardeşlik, dostluk rüzgarının çok daha güçlü bir şekilde estiğini görmekten de ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum."

‘Memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım’

Herkesin bir biri ile kardeş olduğunu vurgulayan Gül, nerede doğduğunun da hiç kimsenin elinde olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben Kayseri'de doğdum, bu benim elimde değil. Siz Bingöl'de doğdunuz bu sizin elinizde değil. Türk, Kürt, Zaza veya neyse bunlar bizim elimizde değil. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşlarıyız. Bu memleket hepimizin. Bu memleket, sizler, beni cumhurbaşkanı yaptınız. Cevdet Bey'i bakan yaptınız. Türkiye'nin her tarafı hepimize aittir. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Ardahan'dan Trabzon'a, Mersin'e, Adana'ya, Kayseri'ye, Diyarbakır'a. Hepimiz nereyi istersek, oraya gidip, orada yerleşebilip, orada yaşarız, orada kazanırız. Onun için memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım. Ülkemizin de kıymetini bu halk biliyor. Bu halkın, devletine, milletine bağlılığında hiç bir tereddütüm yok. Bazı sıkıntılarımız vardı, bunları da elhamdülillah hep beraber inanç içerisinde. Hep beraber kardeşlik ruhuyla, bunların hepsini aşacağız."

‘Devlet kapıları hepinize açıktır’

Bugünlerde yapılan çalışmaların büyük bir dikkatle takip edilmesini isteyen Gül, herkesinde yapıcı olarak, ilinde, ilçesinde, köyünde, mahallesinde bu kardeşliği pekiştirmek için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Gerçekten Türkiye'de çok güzel şeyler yaşandığını tekrarlayan Gül, şunları kaydetti:

"Sizler çok güzel şeylere layık insanlarsınız. Sizler her türlüğü desteği hak eden insanlarsınız. Sizler, bu güzel, tabiat güzeli, Cenabı Allah buraları çok güzel yaratmış. Bizler de insan eliyle güzel işler yapmalıyız. Devlet bunun için var. Bizler bunun için sizin hizmetinizdeyiz. Bütün kamu yöneticileri, bütün devletin yöneticileri bunlar milletine hizmet etmek için var. Onun için bütün devlet kapıları hepinize açıktır. Hepiniz kendi evinize gidiyor gibi gidersiniz, gelirsiniz. Onun için değerli kardeşlerim, ülkemizin memleketimizin, vatanımızın değerini hep beraber bilelim. Hep beraber bunu da biliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz, bir birimizin kardeşi olduğunu daha çok şuurlu bir şekilde hatırlayalım ve bunu daha da pekiştirelim."

Birlikten güç doğacağını bildiren Gül, birlikte hareket edilmesi durumunda zor işlerin kolaylaşacağını, eksikliklerin de tamamlanacağını ifade etti.