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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI TELEFONLARI ANKARA (A.A)

13 Temmuz 2011 22:43

-CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI TELEFONLARI ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Volga Nehri'nde batan yolcu gemisinde ve Türkmenistan'daki bir silah deposunda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'a başsağlığı diledi. Gül, üvey kardeşi saldırı sonucu ölen Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye de başsağlığı dileklerini iletti.  Gül, Rusya Devlet Başkanı Medvedev'i telefonla arayarak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Volga Nehri'nde yolcu gemisinin batmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.   Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile de bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Gül, Türkmenistan'ın Abadan kenti yakınındaki silah deposunda 7 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.  Gül, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'yi de telefonla arayarak, üvey kardeşi Ahmed Veli Karzai'nin, dün evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve başsağlığı diledi.

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