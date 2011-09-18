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Politika

Cumhurbaşkanı Gül'den "kaset" yorumu İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 17:13

-Cumhurbaşkanı Gül'den "kaset" yorumu İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT ile terör örgütü PKK arasında olduğu iddia edilen görüşmeye ilişkin, ''İstihbarat teşkilatımızın, Türkiye'nin en önemli meselesi olan böyle bir konuyla uğraşıyor olması, bunun içinde olmasından daha tabii bir şey olamaz'' dedi. Gül, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un davetlisi olarak Berlin'e gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.  Bir gazetecinin ''PKK ve MİT görüşmelerine ilişkin internetteki haberlerle ilgili neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Her devletin bu tür süreçlerle ilgili, görüşmelerle ilgili kurumu vardır. Bu da istihbarat teşkilatıdır. Dolayısıyla, İstihbarat teşkilatımızın, Türkiye'nin en önemli meselesi olan böyle bir konuyla uğraşıyor olması, bunun içinde olmasından daha tabii bir şey olamaz. Amaç, terörü bitirmektir. Terörü bitirmenin bütün yöntemleri bir strateji çerçevesi içerisinde yürütülür. İstihbarat teşkilatı da bu çerçevede üstüne düşeni yapar'' dedi.

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