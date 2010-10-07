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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL YURDA DÖNDÜ ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 09:44

-CUMHURBAŞKANI GÜL YURDA DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Nijerya'dan yurda döndü. Gül ve beraberindekileri taşıyan THY'ye ait ''Adana'' uçağı, saat 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Gül'ü, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman ve öteki ilgililer karşıladı.  Gül ile birlikte Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da yurda döndü.

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