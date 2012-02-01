-Cumhurbaşkanı Gül, yurda döndü ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamlayarak THY'ye ait özel uçakla saat 19.45'te yurda döndü. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer karşıladı. Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de Türkiye'ye döndü.