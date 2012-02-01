T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Gül, yurda döndü ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 22:27

-Cumhurbaşkanı Gül, yurda döndü ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamlayarak THY'ye ait özel uçakla saat 19.45'te yurda döndü. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer karşıladı. Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de Türkiye'ye döndü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24