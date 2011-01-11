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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL, YEMEN'DEN AYRILDI SANAA (A.A)

11 Ocak 2011 19:48

-CUMHURBAŞKANI GÜL, YEMEN'DEN AYRILDI SANAA (A.A) - 11.01.2011 - Burcu Bilgin - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Yemen'den THY'ye ait özel uçak ile ayrıldı. Gül'ü Sanaa Havalimanı'ndan Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir El Kırbi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Kemal El-Jabri ve Türkiye'nin Sanaa Büyükelçisi Mehmet Dönmez uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de Yemen'den ayrıldı.

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