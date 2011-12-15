-Cumhurbaşkanı Gül Twitter'da ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla katıldığı töreni Twitter'da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki hesabı üzerinde yaptığı yorumlara, ''Herkese merhaba. Bugün İstanbul Üniversitesinin Beyazıt'taki tarihi merkez kampüsündeydim. Burada, mezunu olduğum İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katıldım'' diye başladı. Gül'ün Twitter'da yaptığı yorumlar şöyle: -İktisat Fakültesi benim için anlamı büyük bir 'mektep'. Burada hem lisans hem de doktoramı yaptım. -Zamanında hocalarımdan ders dinlediğim M1 Amfisi'nde, İktisatlı hocalarım ve dönem arkadaşlarımla bir araya geldim. -Törende yaptığım konuşmamdan önce bugün bazıları emekli olmuş hocalarıma günün anısına birer plaket takdim ettim. Çok mutlu oldular. -Okulum da beni bu anlamlı günde en güzel şekilde ağırladı. Rektörümüz, dekanımız ve hocalarımız samimi bir ev sahipliği sergilediler. -İstanbul İktisat ülkemize büyük değerler yetiştiren büyük bir okul, güçlü bir gelenek, etkili bir ekol. -Mensubu olmaktan gurur duyduğum İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin 75. yılını bir kez daha tebrik ediyorum.