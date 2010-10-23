-CUMHURBAŞKANI GÜL TWITTER'DA ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da ulaşım için helikopter kullanmasıyla ilgili, ''Helikopter kullanma konusunda teşekkür edenler var. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Ben aslında iki senedir hem helikopteri hem de denizyolunu kullanıyorum. Bu, yeni bir şey değil'' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı aracılığıyla Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile eşi Bettina Wulff'un Türkiye'ye yaptığı ziyareti ve İstanbul'da ulaşım için helikopter kullanmasıyla ilgili yorumları değerlendirdi. Gül, bu akşam Twitter üzerindeki hesabından Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff'un kendisi ve eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çektirdiği fotoğraflara da yer vererek, şu mesajları verdi: -Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Wulff ve eşinin ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmalarından çok mutlu oldum. -Doğrusu ziyaret muhteşem geçti. Cumhurbaşkanı Wulff, sadece İstanbul ve Ankara’yı değil Anadolu'yu da gördü. -Bu ziyarete çok önem vermemin esas sebebi, Almanya'da yaşayan üç milyona yakın Türk vatandaşımızın olmasıdır. -Bu vatandaşlarımız, iki ülkeyi birbirine bağlayan en güçlü unsurdur. -Değerli dostum Wulff'un şu sözü Türk-Alman ilişkilerinin niteliğini çok özlü ifade ediyor: ''Türklerle Almanlar birbirlerinin ülkesinde hem misafir hem de ev sahibidirler''. Bu görüşe ben de katılıyorum. -Son olarak helikopter kullanma konusunda teşekkür edenler var. Ben de onlara teşekkür ediyorum. -Ben aslında iki senedir hem helikopteri hem de denizyolunu kullanıyorum. Bu yeni bir şey değil. -Fotoğraflarda gözüken mekân Dolmabahçe Sarayı'dır. Hepinize iyi akşamlar.