-CUMHURBAŞKANI GÜL TÜRKMENİSTAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Türkmenistan arasında düzenli olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler çerçevesinde, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un daveti üzerine yarın Türkmenistan'a gidecek. Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı şehrini ziyaretiyle başlayacak olan Gül'ün Türkmenistan gezisi iki gün sürecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce Türkmenistan'ın Avaza Serbest Turizm Bölgesindeki Türkmenbaşı şehrini 28 ve 29 Kasım 2008 tarihlerinde ziyaret eden Gül'ün, bu ziyaretinde de resmi görüşmelerin yanı sıra, Hazar Denizi kıyısında Türk şirketleri tarafından inşa edilen tesislerde incelemelerde bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gezisinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile resmi zevat ve medya mensuplarından oluşan üst düzey bir heyetin eşlik edeceği, Gül'ün Türkmenistan'ı ziyaretleri sırasında Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile gerçekleştirilecek ikili ve heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin gündeminde yer alan konularla her iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı ve değerlendirme yapılacağı ifade edildi.