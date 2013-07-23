Cumhurbaşkanı Gül torba yasadan iki maddenin çıkartılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün torba yasanın iki maddesinden rahatsız olduğu, bu maddelerin değiştirilmesi için hükümete haber yolladığı belirtildi. Gül torba yasaya ilişkin, "Torba yasayı bu şekilde bana getirmeyin" dedi.

Milliyet Gazetesi'nden Aslı Aydıntaşbaş bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün bu 2 maddeden rahatsız olduğunu dile getirdi. Aydıntaşbaş'ın dayanığı ise Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı Ahmet Sever ile yaptığı görüşme.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün değiştirilmesini istediği maddeler ile:

"Kamudaki üst düzey yönetici kadrolarına atanmak için aranan süre 10 yıldan 5 yıla indiriliyordu."

"Adalet, İçişleri ve Dışişleri gibi Bakanlıklarda üst yönetici kadrolarına meslek mensubu olmayınların da aranmasına imkan sağlanıyordu."

Gül, bu iki maddeyle torba yasayı geçirmeyeceğini açık açık belirtti.

Aslı Aydıntaşbaş 'ın yazısına göre her iki düzenlemeyi de Gül çıkarttırmış ve "Torba yasayı bu şekilde bana getirmeyin" mesajı yollamış.

"Çankaya’nın tavrını öğrenmek için Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı Ahmet Sever’i aradığımda, aslında Gül’ün haftalardır devrede olduğunu öğrendim.

Belli ki tasarının ilk (ve ‘vahim’ sayılabilecek) halinin rafa kalkması, bizzat Gül’ün gayretleriyle olmuş: ”Cumhurbaşkanı başından beri yasayı takip ediyordu. İlk hali komisyona sunulduğunda, farklı kesimlerden kapısını çalan çok insan oldu. Zamanında Dışişleri bakanlığı yaptığı için, kurumu tanıyor. İnceledi ve bu haliyle yasalaşması halinde, memuriyette liyakatin bozulacağını ve adalet duygusunun zedeleneceğini düşündü.”

Üstelik kanunun ilk hali, sadece Dışişleri değil hükümete Adalet ve İçişleri bakanlıkları için de geniş bir ‘siyasi atama’ imkanı tanıyordu. Sever “Cumhurbaş-kanı sadece diplomatlık değil yasada zikredilen hakim, savcı, kaymakam gibi mesleklerin de cazibesini yitireceğini düşündü. Tasarının ilk hali, 10 yıl kamu, 5 yıl özel sektörde çalışanların Adalet ve İçişleri’nde genel müdür ya da genel müdür yardımcısı atanmasına imkan veriyordu. Hakimler, savcılar da mağdur olacaktı.”

Ahmet Sever’in sözleri, Gül’ün tasarının ilk halinden rahatsız olduğu konusunda tereddüt bırakmıyor. "