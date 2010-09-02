-CUMHURBAŞKANI GÜL TARİHİ BAŞ ÇARŞI'YI GEZDİ SARAYBOSNA (A.A) - 02.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük ziyarette bulunduğu Saraybosna'da tarihi Baş Çarşı'yı gezdi. Holiday Inn Oteli'nde düzenlenen İş Konseyinde bir konuşma yapan Gül, daha sonra Baş Çarşı'ya gelerek, esnafla sohbet etti. Bir bakırcı dükkanına giren Cumhurbaşkanı Gül'e, dükkan sahibi, şehir meydanında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma bir eser olan şadırvanın bakıra işlenmiş resmini hediye etti. Cumhurbaşkanı Gül, Baş Çarşı içinden geçerken Galatasaray'ın eski futbolcularından Tarık Hodzic'in köfteci dükkanını da ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.