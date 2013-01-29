Cumhurbaşkanı Gül: Sosyal medyanın avantajları da riskleri de var!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Çankaya Sofrası''nda ağırladığı sosyal medya temsilcilerine, 'dijital medya ve gazete okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğini' söyledi

Çankaya Köşkü'nde yaklaşık iki saat süren basına kapalı yemeğe, Habertürk gazetesi yazarı Rahşan Gülşan, ntvmsnbc.com Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe, Radikal gazetesi yazarı Serdar Kuzuloğlu, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, Star gazetesi yazarı Hakim Türkmen ve sosyal medya uzmanı Zorluhan Zorlu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Gül, yemekte, internetle eskiden beri ilgili olduğunu dile getirerek, dönem dönem farklı medya araçlarının öne çıktığını, radyo ve televizyonun ardından şimdi de sosyal medyanın önde olduğunu söyledi.

''Sosyal medyanın riskleri de fırsatları da var. Herkes içerik üretebiliyor. Herkes kendi medyasını oluşturuyor, hiçbir engelle karşılaşmadan sesini duyurabiliyor'' değerlendirmesinde bulunan Gül, bunun hem ciddi bir avantaj olduğunu hem de riskleri bulunduğunu vurguladı.

Çocuklar ve gençler göz önünde bulundurulduğunda, risklerden söz edilebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, sahte isimlerle birçok insana iftiralar atılabildiğine de dikkati çekti. Bu sorunun yasaklayarak değil bilinçlendirerek çözülebileceğini vurgulayan Gül, dijital medya ve gazete okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gül, hukuki altyapının önemine de işaret ederek, Türkiye'de bazen yeni olgular karşısında hukukun arkadan geldiğini, sosyal medyayla ilgili düzenlemelerin de zamanla oturduğunu ifade etti. Sosyal medya araçları ve internet üzerinden paylaşılan verilerin güvenliğinin de ele alındığı yemekte Cumhurbaşkanı Gül, ülkelerin bu konularla ilgili gerekeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medyada eleştirenleri değil hakaret edenleri blokladıklarını da söyledi.

Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı yemeğe katılan Radikal Gazetesi yazarı Serdar Kuzuloğlu, Köşk'ten ayrılırken yaptığı açıklamada, rahat bir ortamda geçen yemekte, sosyal medya, dijital gelişmelerin açılımları ve algılarla ilgili sohbet fırsatı bulduklarını söyledi.

İnternet tabanlı eğitim ve hizmetlerin konuşulan konuların başında geldiğini dile getiren Kuzuloğlu, ''İnternet üstündeki çeşitli baskı, sansür, kısıtlamalar ve engellemelerle ilgili nelerin yapılabileceğine dair görüşmeler oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bireysel olarak bu platformları kullanıyor olması, olaylardan haberdar olması, nelere olanak sağladığını bilmesi, bu konuda belki diğer bir çok politikacıdan, bir çok devlet temsilcisinden daha esnek bakmasını, daha geniş ölçekte olayları ele almasını da sağlıyor'' diye konuştu.

Kuzuloğlu, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'ye nasıl yansıyacağının da konuşulduğuna değinerek, ''Tabii ki Cumhurbaşkanlığının kurum olarak yapabileceği bir şey yok ama yön gösterme ve bir anlamda vesile olma rolünü üstleneceğine dair bir izlenim aldık'' dedi.

Davetliler arasında olan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat da sosyal medya, internet ve yeni medya konularında toplumsal, ekonomik ve siyasi her konunun konuşulduğunu, hatta Cumhurbaşkanı Gül'ün kişisel kullanımlarının da sohbet konusu olduğunu ifade etti. Polat, akademisyen olarak yeni medya konusundaki okuryazarlık, bilinçlendirme ve eğitim konularının altını çizdiğini söyledi.

Polat, Cumhurbaşkanı Gül'ün sosyal medyayla yakından ilgilenmesini de ''Türkiye Cumhuriyeti'nin en başındaki kişinin bu konuyla ilgili olması bu konuda atılacak adımlar konusunda bizi umutlandırıyor'' sözleriyle değerlendirdi.





'Herkese eşit davranmak için toplu yanıt veriyor'



Davete katılanlardan sosyal medya uzmanı Zorluhan Zorlu ise yemekte sosyal medyanın çağa etkilerinin konuşulduğunu, eğitim alanına yansımalarıyla ''bilginin demokratikleşmesi''nin ele alındığını belirterek, Türkiye'nin dijital okuryazarlık alanında yapması gereken atılımlar, sosyal medyanın yaygınlaşması ve daha iyi anlaşılması ile etik ve görgü kurallarının daha fazla oturması için çaba harcanması gerektiğine işaret edildiğini vurguladı.

''Kendimi çok şanslı hissettim. Sosyal medyayı içselleştirmiş bir Cumhurbaşkanının döneminde, o masada olmak benim için ayrıca özel ve güzeldi'' diyen Zorlu, yeni çağı anlamış biriyle hem derin hem de hoş bir sohbet ettiklerini söyledi.

Zorlu, kendisine gönderilen mesajlara neden direkt yanıt vermediğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün, mesajları okuduğunu ancak herkese eşit davranması gerektiği için toplu olarak herkese yanıt vermeye çalıştığını söylediğini aktardı.

Zorluhan Zorlu, sosyal medyadaki verilerin milli güvenliği tehdit edecek noktalarda olmaması için önlemler alınması gerektiğinin de konuşulduğunu bildirdi.





'Ben de geliyorsam 'Çankaya halka açılmıştır' diyebiliriz'



Twitter'da ''Beyinsiz Adam'' olarak yazan ve 250 binden fazla takipçisi olan Star gazetesi yazarı Hakim Türkmen de yemekte sosyal medya ve internetle ilgili hukuki sorunların gündeme getirildiğini belirtti. Türkmen, ''Cumhurbaşkanı Gül de bunlarla ilgili elinden geleni yapacağını söyledi. Kendisi de bu konuda çok ilgili ve bilgili. Türkiye'deki internet siteleriyle ilgili hukuki altyapının eksik olduğunu kabul ediyor, daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyor'' diye konuştu. Y

emeğin, ''aile yemeği''nden farkı olmadığını dile getiren Türkmen, ''Cumhurbaşkanı, dışarıdan da tanıdığımız kadarıyla az çok tahmin ediyorduk böyle olduğunu ama çok, çok sıcak bir insan. Şahsım adına, Çankaya'nın halka açıldığını, ben de geliyorsam zaten, 'artık halka açılmıştır' diyebiliriz çok net bir şekilde'' dedi.

Yemek sırasında Twitter üzerinden yemeklerle ilgili düşüncelerini ve fotoğrafları da paylaşan Türkmen, bazı yemekleri bilmediğiyle ilgili mesajının hatırlatılması üzerine, tanımadığı yemekleri yemediğini, yediklerinin ise çok lezzetli olduğunu söyledi.

Türkmen, ''Cumhurbaşkanı Gül sizi takip ediyor muymuş?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

''Cumhurbaşkanı kimseyi takip etmiyor. Onu da sorduk; 'birini takip etsem bir başkası niye beni takip etmiyorsun' diyebilir şeklinde... Ama bayağı bir ikna ettik Cumhurbaşkanı'nı, en azından bizi takip edecek. İleride öyle bir şey görebiliriz Twitter'daki hesabıyla alakalı. Bu görüşmeden sonra çok daha sıkı takip edeceğini söyledi. 'Belki orada 'follow (takip et)' tuşuna basmadan başka bir türlü takip edeceğim mutlaka' dedi.''C

umhurbaşkanı Gül'ün ''Beyinsiz Adam'' ismini beğenip beğenmediğine ilişkin soru üzerine de Türkmen, gülerek Gül'ün kendisine ''Ben size böyle hitap etmeyeyim'' dediğini aktardı.



