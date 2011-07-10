-CUMHURBAŞKANI GÜL SOFYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY'ye ait özel uçak ile saat 17.30'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer uğurladı. Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi, CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu, MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, BDP Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Gümrük Müsteşarı Ziya Altunyaldız, TİKA Başkanı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kemal Yurtnaç, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de Sofya'ya gitti. Gül, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı George Parvanov'un daveti üzerine resmi bir ziyarette bulunmak üzere Sofya'ya hareket ettiğini, beraberindeki üst düzey heyette milletvekillerinin yanı sıra akademi dünyasının seçkin temsilcilerinin ve basın mensuplarının yer aldığını belirtti. Ziyaretin, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu ülkeye ilk ziyareti olması dolayısıyla kendisi için ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Gül, böylece yaklaşık 5.5 yıllık bir aradan sonra komşu ülke Bulgaristan'a devlet başkanı seviyesinde resmi ziyaretin gerçekleştirilmiş olacağını belirtti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Parvanov'un 2008 yılı Aralık ayında Türkiye'ye ziyaret etmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Gül, ayrıca 23 Haziran 2010 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde de ağırladığını anımsattı. ''Türkiye ve Bulgaristan, Balkanlar gibi önemli bir coğrafyada, birbirine dostluk, komşuluk ve ittifak bağlarıyla bağlı, ticari ve ekonomik ilişkileri hızla gelişen, dış politikada benzer yaklaşımlara sahip iki ülkedir'' diyen Gül, Türkiye ve Bulgaristan'ın ayrıca Balkanlar'da ve Karadeniz Havzası'nda bölgesel istikrar ve dayanışmanın geliştirilmesinde anahtar rol oynadığını söyledi. NATO ve Avrupa Birliği bağlamında Türkiye'nin, Bulgaristan ile yakın bir işbirliği ve verimli bir diyalog yürüttüğünü belirten Gül, şunları kaydetti: ''Bulgaristan, Balkanlar'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biridir. 2010 yılında 2,4 milyar avro olarak gerçekleşen ticaretin, bu ziyaretimizle iki ülke arasındaki potansiyeli harekete geçirmesi sayesinde daha da büyüyeceğine inanıyorum. Ekonomik ilişkilerimizde doğru yolda ilerlediğimizin bir diğer göstergesi Bulgaristan'daki Türk yatırımlarıdır. Halihazırda bu ülkedeki Türk yatırımlara müteahhitlik hizmetleri de eklendiğinde 2 milyar dolara ulaşmıştır. Enerji projeleri de ülkelerimiz arasında en önemli işbirliği alanlarından birini oluşturmaktadır. Öte yandan Türk asıllı Bulgaristan vatandaşları, iki ülke ilişkilerini güçlendiren müstesna bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedir. Soydaşlarımızın, Bulgaristan'ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak bu ülkenin refahına ve gelişimine katkı sağlamalarından da memnuniyet duymaktayız.'' Sofya'da Cumhurbaşkanı Parvanov'un yanı sıra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Ulusal Meclis Başkanı Tsetska Tsaçeva, Ulusal Meclis Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ramadan Atalay ve Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı gibi üst düzey yetkililerle de görüşeceğini belirten Gül, ayrıca yarın Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'nun açılış törenine katılarak iş adamlarına hitap edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, ziyareti dolayısıyla Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda yer alan Deliorman Bölgesi'ndeki Şumnu kentinde salı günü temas ve incelemelerde bulunacağını, bu şehirde yaşayan soydaşlarla bir araya geleceğini, efsanevi Türk güreşçisi Koca Yusuf'un heykelinin açılış törenine katılacağını kaydetti. Gül, ''Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler her alanda büyük gelişme göstermiştir. Bu anlayışla komşu ve müttefik Bulgaristan'a yapacağım ziyaretin ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesine somut katkıda bulunacağı kanaatindeyim'' diye konuştu. Bir gazetecinin kendisiyle Sofya'ya giden heyette Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun bulunmasının, yemin krizinin aşıldığı şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağını sorması üzerine Gül, ''Seçilmiş milletvekilleridir. Benim her seyahatime siyasi parti gruplarından milletvekillerini davet ederiz. TBBM içindeki faaliyetler, onun İçtüzüğü ve Anayasa kuralları içinde olur. Diliyorum ki o sorun da kısa süre içinde aşılır'' yanıtını verdi.