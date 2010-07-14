-CUMHURBAŞKANI GÜL SLOVENYA'DA LJUBLJANA (A.A) - 14.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda ''AB, stratejik bir karardır. Partiler üstü bir meseledir. Devlet politikasıdır'' dedi. Gül ve Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, Türk ile son olarak İstanbul'da düzenlenen Doğu ve Güney Avrupa Devletleri Zirvesi'nde bir araya geldiklerini hatırlattı. Slovenya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede geliştiğine işaret eden Gül, siyasi ve ekonomik alandaki ilişkilerin de iyi olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin küresel ekonomik krize rağmen arttığını belirtti. Türkiye ile Slovenya arasındaki iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu, bunun değerlendirilmesi yolunda üçüncü ülkeler düzeyinde iş birliği imkanlarının geliştirileceğini ifade eden Gül, bugünkü görüşmede ikili ve çok taraflı ilişkilerin yanı sıra Balkanlar ve AB konularının gündeme geldiğini anlattı. Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerinin devam ettiğini hatırlatan Gül, ''AB, stratejik bir karardır. Partiler üstü bir meseledir. Devlet politikasıdır. Türkiye, tam üye olmak için olağanüstü bir çaba içerisindedir. Bazı fasıllar açılmıştır, bazıları açılmayı beklemektedir. İnanıyorum ki Türkiye'nin üyeliği AB'deki pastayı büyütecektir ve daha büyük bir AB olacaktır'' görüşünü dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduğuna da işaret eden Gül, Türkiye'nin tam üyeliğinin AB'yi daha da zenginleştireceğini belirtti. Slovenya'ya Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki desteğinden dolayı teşekkür eden Gül, Türk ile görüşmesinde, Kıbrıs sorunu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını, Ada'da iki taraf arasındaki müzakerelerin devam ettiğini, bu müzakereleri Türkiye'nin güçlü bir şekilde desteklediğini bildirdi. Gül, ''Umut ediyoruz ki 2010 yılının sonunda bir neticeye varırlar ve bu halkın onayına sunulur. Ve bu problem biter'' dedi. Bu problemin AB'nin stratejik konularını zaman zaman engellediğini hatırlatan Gül, oysa AB'nin dünyada daha büyük stratejik konularda daha fazla rol alması gereğine işaret etti. Balkanlardaki istikrarın önemine de değinen Gül, bölgedeki istikrarın beraberinde iş birliğini de getireceğini kaydetti. Türkiye'nin de bu alanda çabaları olduğunu ifade eden Gül, Balkanlardaki istikrarın bütün Avrupa'nın istikrarı ve güvenliğine katkısı olacağını söyledi. Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk de Gül'ün ülkesini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile birçok alanda ilişkilerinin geliştiğini vurguladı. Dünyadaki ekonomik krizin Türkiye ile Slovenya arasındaki ticari ilişkileri etkilemediğini bu alanda bir büyüme olduğunu ifade eden Türk, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecekte de devam edeceğini, bu iş birliğinin üçüncü ülkelerde de gerçekleştirileceğini ifade etti. Konuşmasında Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini de değerlendiren Türk, ''Slovenya Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini destekliyor. Türkiye'nin üyeliği, AB için avantaj olacak'' diye konuştu. Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili itirazları ''kısa görüşlü ve faydasız'' olarak niteleyen Türk, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde fasılların açılması, bu süreçte teknik konuların ele alınması ve siyasileştirilmemesi gerektiğini belirtti. Balkanlarda barışın sağlanmasına yönelik iki ülke arasında görüş birliği bulunduğunu ifade eden Türk, Kıbrıs sorununun çözümünün önemine de işaret etti. Kıbrıs sorununun çözümü yolundaki çabaları desteklediklerini ifade eden Türk, bunun AB için de büyük önem taşıdığını kaydetti. Türkiye'nin AB üyeliğinin, birliği küresel bir vizyona taşıyabileceğini kaydeden Türk, bu konuda ülkesinin yapabileceği bir şeyler olabileceğini ve Türkiye ile bu süreçte birlikte hareket ettiklerini belirterek, ''AB, dış politikada stratejik önceliklerini tanımlamalıdır'' dedi. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU- Gül ve Türk toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, bir Sloven gazetecinin Türkiye'deki Anayasa değişikliğine ilişkin referandum konusundaki sorusu üzerine ''bu değişikliğin bir paket şeklinde adalet sistemi ve sosyal konularla ilgili yapıldığını ve AB müktesebatı çerçevesinde hazırlandığını'' söyledi. AB'nin de yayınladığı bir deklarasyonla paketin beklentileri doğrultusunda olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Gül, ''Türk halkının 'evet' ya da 'hayır' demesi ile ilgili şimdiden bir şey söylenemeyeceğini'' ifade etti. Türkiye'de bazı siyasi partilerin bu değişikliği desteklediklerini bazılarının da tereddütlerinin bulunduğunu kaydeden Gül, ''Bunlar açık bir şekilde tartışılmaktadır. Halk bu konularla ilgili bilgilendirilecek, halk oyuna sunulacak. Sonunda halk kararını verecek. Kararı ne olursa olsun hukuk sistemi içinde, anayasal bir mekanizmadır'' diye konuştu. Gül, Batı Balkanlardaki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin Slovenya ile ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceğine yönelik bir soru üzerine de Türkiye'nin Balkanlarla tarihe dayalı bir ilişkisi olduğunu ve bu bölgenin istikrarına önem verdiğini söyledi. İstanbul'da düzenlenen Doğu ve Güney Avrupa devletleri sürecinde Slovenya'nın da yer aldığını hatırlatan Gül, Slovenya'nın bu yöndeki çabalara katkısı olacağını ifade etti. Türk ve Sloven şirketlerin bu bölgeye ortak yatırım yapabileceklerine dikkati çeken Gül, bu ortak yatırımların bölgeye bir katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Türk de aynı soruyu Balkanlardaki sorunların çözümüne yönelik, ikili ve çok taraflı girişimler bulunduğunu hatırlatarak yanıtladı. İyi düşünülmüş girişimlerle bir sonuca varılabileceğini ifade eden Türk, Bosna Hersek'te yapılacak seçimlerin ardından bir adım atılabileceğini kaydetti. Türk, Türkiye ile Slovenya'nın bu sürece yönelik somut katkılarının olabileceğini kaydetti. Ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğine desteğine ilişkin bir soru üzerine ise Türk, Slovenya'nın bütün aday ülkelerin gerekli kriterleri karşılaması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek, ''Ancak siyasi konuların teknik meseleleri etkilememesi gerekir. Türkiye'nin AB'ye sunacağı çok büyük potansiyeli görmek lazım'' diye konuştu. Türkiye'nin AB üyeliğinin birliği küresel bir vizyona taşıyabileceğini kaydeden Türk, bu konuda ülkesinin yapabileceği bir şeyler olabileceğini ve Türkiye ile bu süreçte birlikte hareket ettiklerini dile getirerek, ''AB, dış politikada stratejik önceliklerini tanımlamalıdır'' değerlendirmesinde bulundu. Gül, daha sonra Slovenya Ulusal Meclisi'ni ziyaret etti. Gül, burada Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Dr. Pavel Gantar ile bir görüşme yaptı.