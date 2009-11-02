Cumhurbaşkanı Gül Slovakya'da

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ülkeye yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde başkent Bratislava'da düzenlenen Türk-Slovak iş forumunda konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı İvan Gasparoviç, "Ekonomik işbirliğimizi geliştirmek için gerçekten önemli fırsatlar var" dedi.

Konuşmasında ülkesinin, "ekonomik alanda ve ortak yatırımlar konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu" ifade eden Gasparoviç, Slovakya'nın sadece yabancı yatırımlara dayalı olmadığını, çok başarılı yatırımlar yapabilecek güce sahip bulunduklarını söyledi.

Türk ve Slovak yatırımcılar arasında işbirliği yapmaları önünde bir engel olmadığına inandığını belirten Gasparoviç, ülkesinin yabancı ülkelerde yapacağı yatırımları Türk ortaklarıyla gerçekleştirebileceğini kaydetti ve Türk yatırımcılara "3. ülkelerde ortak yatırım yapma" çağrısında bulundu.

-"NABUCCO'YU ÇOK ÖNEMSİYOR VE DESTEKLİYORUZ"-

Orta Asya cumhuriyetlerinden, Avrupa'ya doğal gaz taşımak üzere planlanan Nabucco boru hattı projesini "çok önemsediklerini ve desteklediklerini" belirten Slovakya Cumhurbaşkanı İvan Gasparoviç, "Nabucco doğal gaz boru hattı projesiyle ülkesinin enerji ihtiyacını çeşitlendirme imkanına kavuşacaklarını" söyledi.

Türk ve Slovak iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, AB üyeliği konusundaki destek vaadini yineleyen Gasparoviç, "Biz, Türkiye'nin, AB üyeliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Gasparoviç, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem atfettiğini belirterek, "Yakın bir gelecekte bu ekonomik işbirliği toplantılarını Avrupa Birliği (AB) evinin çatısı altında gerçekleştirmeyi ümit ettiğini" de kaydetti.