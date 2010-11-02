-CUMHURBAŞKANI GÜL: SİLAH BIRAKMA SÜRESİZ OLSUN OSMANİYE (A.A) - 02.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararına ilişkin olarak, ''Silahın bırakılması, ümit ederim ki bunlar sürekli olur ve herkes bu yanlıştan vazgeçer'' dedi. Gül, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül burada bir gazetecinin, terör örgütünün eylemsizlik kararını hatırlatması üzerine, dün ve önceki gün de çeşitli açıklamalarda bulunduğunu ve terörle hiç bir yere varılamayacağını söylediğini belirtti. ''Asla teröre hiç bir şekilde müsamaha söz konusu olmaz'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, devletin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatı dışında hiç kimsenin Türkiye toprakları üzerinde kanunsuz bir şekilde silah taşımasına müsaade edilmeyeceğini kaydetti. Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu memleket Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin memleketidir. Her köşesi de hepimize aittir. O açıdan terörle bir yere varılamayacağının anlaşılması ve görülmesini tabii ki dikkatle izliyorum. Ümit ederim ki herkes bundan ders almıştır. Bütün vatandaşlarım da herkes de fikri, düşüncesi, partisi, Türkiye ile ilgili yaptıkları çeşitli tenkitler, demokratik standartlarımızla ilgili tüm bunları bir yana bırakıp, teröre karşı, terör söz konusu olduğunda herkesin birlik beraberlik içerisinde tek vücut içerisinde çok sağlam bir duruş sergilemesi çok önemlidir. Böyle bir sağlam duruş tabi ki teröre, terör örgütlerine ve teröristlere karşı verilebilecek en güçlü cevaptır. O açıdan silahın bırakılması, ümit ederim ki bunlar sürekli olur ve herkes bu yanlıştan vazgeçer.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyon tartışmalarına ilişkin olarak da ''Bayramı kutladık biliyorsunuz, şimdi geleceğe bakmak gerekir'' diye konuştu.