Cumhurbaşkanı Gül: Şike yasası Anayasa'ya aykırı demedim

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha önce veto ettiği şike yasasının Meclis’te aynen kabul edilmesi üzerine, yasanın iptalini gerektirecek bir Anayasal durum olmadığını söyledi. Yasayı Mecli’e gönderirken, bir kez daha gözden geçirilmesini istediğini belirten Gül, “Meclis buna ihtiyaç duymadı. Benim de Anayasa’ya göre yapacağım bellidir. Bir Anayasal konu değil” diye konuştu.
Gül, Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin kamuoyunda ''şiddet yasası'' olarak bilinen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Mecliste aynen kabul edildiğini anımsatarak, ''Bu yasaya ilişkin tavrınız önceki gibi mi olacak?'' şeklindeki sorusu üzerine Gül, Basescu'nun konu hakkında fikir sahibi olması için, tercümandan kısa bir özet yapmasını istedi. Gül, yasanın sadece şikeyi değil, sporda şiddetin önlenmesi ve bahis konularında yeni düzenlemeleri kapsayan bir yasa olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Gül, ''Ben veto gerekçemde söylemiştim, ceza siyasetini Meclis belirler. Geri gönderirken 'bir daha gözden geçirin' demiştim ama Meclis de buna ihtiyaç duymadı, ceza siyasetini bu şekilde belirlemiş oldu ve bana geri gönderdi. Benim de artık Anayasa'ya göre yapacağım bellidir. Bir anayasal konu değil, Meclisin ceza siyasetini takdir etmesiyle ilgili bir konu'' dedi.
Bedelli askerlikle ilgili yasanın da onay sürecinde olduğunun hatırlatılması üzerine Gül, ''Bakıyoruz ona da'' yanıtını verdi.
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