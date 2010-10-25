-CUMHURBAŞKANI GÜL SERGİ AÇTI MARDİN (A.A) - 25.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen ''Abidin Dino Mardin'de'' adlı serginin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Valiliği ziyaretinin ardından yeni restore edilen tarihi binanın balkonundan eşi Hayrünnisa Gül ile el sallayarak halkı selamladı. Gül çifti, daha sonra yanlarına gelen öğrencilerle fotoğraf çektirdiler. Bu sırada kalabalığın arasında bulunan bir kadın vatandaş, şehit annesi olduğunu ve oğlunu Kıbrıs'ta şehit verdiğini, diğer oğlunun ise işsiz olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Gül'e seslendi. Daha sonra yürüyerek Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Gül eşiyle birlikte müzede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Müzede bir mermer ustasını tasvir eden balmumu heykeli dikkatle inceleyen Gül, yetkilinin, söz konusu heykeli bazı ziyaretçilerin canlı zannederek ''iyi çalışmalar'' dilediğini anlatması üzerine heykele bakarak esprili şekilde ''kolay gelsin'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Müzenin alt katında bulunan ''Abidin Dino Mardin'de'' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.