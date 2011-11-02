-Cumhurbaşkanı Gül, sergi açtı İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aslında sanat dallarının çok geniş olduğunu, ancak bugün çoğu insanın bunu bilmediğini, akla birkaç temel popüler sanat dalının geldiğini belirterek, ''Ama sanat dalları ve sanat alanında tarihimiz ne kadar geniş, dünya çapında ne kadar büyük sanatçılar yetiştirmişiz, bu da (hilye) işte o dallardan birisi olmuş oluyor'' dedi. Yıldız Holdingin desteği ve Antik AŞ'nin organizasyonuyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 eserin görülebileceği ''Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler'' sergisi'', Cumhurbaşkanı Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla açıldı. Gül, ''Sanat dalları çok geniş aslında. Bugün çoğu kimse bilmiyor, akla birkaç temel popüler sanat dalları geliyor. Ama sanat dalları ve sanat alanında tarihimiz ne kadar geniş, dünya çapında ne kadar büyük sanatçılar yetiştirmişiz, bu da işte o dallardan birisi olmuş oluyor'' diye konuştu. Hilye sanatının, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i en güzel şekilde hatırlama açısından kendiliğinden gelişen bir dal olduğunu anlatan Gül, şöyle devam etti: ''Böyle bir serginin organize edilmesini doğrusu ilk defa görüyorum. Geçen sene de Türk İslam Eserleri Müzesi'nde yine beraber Kur'an-ı Kerim sergisi organize edilmişti. Bu sergiyi uzatmak için bence de çok talep gelecektir. İstanbul'a da en çok yakışan bu tabii. Başka nerelerde olabilir bu sergiler? Herhalde bu serginin en yakıştığı yer İstanbul'dur. Bu bakımdan İstanbul'da bu tip alanların ve yine eski sanatlarımızın sadece sergilenmesi değil, onları teşvik edecek mekanların da çoğalması herkesin ortak arzusudur. Bu konuda sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da, başka kurumlarımızın da çalışmalarını biliyoruz.'' -''Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödüllerinden biri Hattat Çelebi'ye verildi''- Son yıllarda eski sanatlara büyük bir ilgi olduğunu, bu yönde belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin, vakıfların çok büyük çalışmaları bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Çok yeni yeni hattatlar, çok yeni sanatkarlar yetişiyor. Bunu da doğrusu görmekten çok büyük memnuniyet duyuyorum. Eminim sizlerin de haberi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödüllerinden birisini de bu sefer geleneksel el sanatlarına verdik. Bu ödülü hattat Sayın Hasan Çelebi'ye verdik. Bu ödül birçok dallara verilirken, spordan edebiyata, 'bu sene de geleneksel sanatlarda hat alanında verelim' denildi. Bu da bu sanatımızın unutulmadığının, teşvik edildiğinin, tanıtıldığının görülmesi açısından ayrı bir işarettir diye düşünüyorum. Tekrar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Buraya katkı sağlayanları da çok tebrik ediyorum. Çünkü insanın evindeki kıymetli bir eseri bir yere emanet etmesi kolay değildir. Ama demek ki emanet edilebilecek organizasyonlar da oluyor bu şekilde. Bize emanet ettiniz. Bu sergiye şimdi binlerce insan gelecek ve bu zenginliğin farkında olacak.''