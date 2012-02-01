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Politika

Cumhurbaşkanı Gül, Rixos Oteli'ni gezdi DUBAİ (A.A)

01 Şubat 2012 17:14

-Cumhurbaşkanı Gül, Rixos Oteli'ni gezdi DUBAİ (A.A) - 01.02.2012 -  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapımı tamamlanan ve 9 Mart 2012'de hizmete girmesi öngörülen Rixos Oteli'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ü, otele gelişlerinde Rixos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ve diğer ilgililer karşıladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek'in eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, oteli gezerek yetkililerden bilgi aldı.  Dubai'deki yapay palmiye adasının en ucunda yer alan otelin konumuna işaret eden Gül, otelden Dubai'nin şehir siluetinin ve sembolik binalarının görülebildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'e, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Sultan Bin Said Mansuri, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Vural Altay, heyette bulunan milletvekilleri ve gazeteciler de eşlik etti.

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