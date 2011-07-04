-CUMHURBAŞKANI GÜL OPERA İZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte ''4. Murat'' operasını izledi. 2. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Topkapı Sarayı avlusunda sergilenen temsil öncesinde İstiklal Marşı çalındı. Orijinal mekanında seyirciyle buluşan gösteri, ulusal Türk operası repertuvarının seçkin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini, sarayın gizemli dünyasını ve dönemin çekişmelerini konu alan operada, pek çok esere konu olan 17'inci Osmanlı padişahı 4. Murat'ın hükümdar olduğu dönem anlatılıyor. 4. Murat operasında saray yaşamı, taht çekişmeleri, içki yasağı ve padişahın halkın arasına tebdili kıyafet karışması gibi kesitler de yer alıyor. Okan Demiriş'in bestelediği, librettosunu Turan Oflazoğlu'nun yazdığı operayı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.