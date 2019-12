-Cumhurbaşkanı Gül: ''Önemli sorumluluklarımız var'' ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ve Arnavutluk halkları arasındaki güçlü bağların, devlet adamlarına ülkeler arasındaki dayanışma, ittifak ve işbirliğini daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma sorumluluğu yüklediğini ifade ederek, Arnavutluk'taki kısa vadeli iç siyasi çekişmelerin bir kenara bırakılması ve AB'ye üyelik hedefi doğrultusunda güç birliği yapılması çağrısında bulundu. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi ve eşi Teuta Topi onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi. Yemeğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TİKA Başkanı Serdar Çam ve iş adamı Ahmet Çalık'ın aralarında bulunduğu davetliler katıldı. Yemekteki konuşmasına, Topi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Gül, Arnavutluk'a, 2009 yılının Aralık ayında yaptığı ziyarette kendisine gösterilen yakın ilgi ve candan misafirperverliği hatırladığını söyledi. Topi'nin ziyareti dolayısıyla Türkiye ve Arnavutluk arasında sadece ikili değil, aynı zamanda bölgesel, küresel ve çok taraflı işbirliğinin de ele alındığını söyleyen Gül, ortak tarihin izlerinin birçok alanda görülebileceğini belirtti. ''Bu köklü dostluğun somut nişaneleri günümüzde de İşkodra'nın taş konaklarında, Berat'ın cumbalı evlerinde ve Tiran'daki Ethem Bey Camisi'nin duvarlarında ve çinilerinde en canlı şekilde yaşamaktadır. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki etkileşim şüphesiz tek yönlü olmamıştır'' diye konuşan Gül, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Arnavut kökenli olduğunu hatırlattı. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in babası Şemsettin Sami'nin de Arnavutluk'un önemli entelektüellerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, ''Bizler Şemsettin Sami'yi sadece spora ve futbola düşkün oğluyla değil, aynı zamanda ilk Türkçe ansiklopedi (Kamus-ül Alam) ve modern anlamdaki ilk Türkçe sözlüğün (Kamus-ı Türki) müellifi olarak da biliriz'' dedi. -''Özgürlük yolundaki yürüyüşünüzün destekçilerindeniz''- Türkiye'de çok sayıda Arnavut kökenli vatandaşın yaşadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Akrabalarının bir kısmı hala Balkanlar'da hayatlarını sürdüren bu vatandaşlarımız, ülkelerimiz ve halklarımız arasında sağlam dostluk köprüleri inşa etmektedir. Halklarımız arasındaki bu güçlü bağlar, devlet adamları olarak bizlere, ülkelerimiz arasındaki dayanışma, ittifak ve işbirliğinin daha güçlü şekilde geleceğe taşınmasında önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Arnavutluk'un demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlük yolundaki yürüyüşünün en güçlü destekçilerindeniz. Bu yöndeki ilerleyişiniz, halkınızın yararına olduğu kadar bölgesel barış, huzur, istikrar ve refah arayışlarına da müspet şekilde yansıyacaktır. 2009 yılında NATO'ya üye olarak Arnavutluk, bu konudaki stratejik tercihini esasen ortaya koymuştur. Geçen yıl sonunda Arnavutluk vatandaşları için elde edilen Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahat kolaylığı da, doğru yolda atılmış önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, AB ile üyelik müzakerelerine başlanması için gerekli reformların süratle hayata geçirilmesidir. Bu bakımdan Arnavutluk'taki tüm dostlarımızın kısa vadeli iç siyasi çekişmeleri bir kenara bırakmaları, Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi doğrultusunda güç birliği yapmaları en samimi arzumuzdur.'' -''Kollarımız size her zaman açık''- İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra, ekonomik ve ticari alandaki işbirliğinin güçlenmesinden de memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin Arnavutluk'un hem ihracatında hem ithalatında önde gelen üç ülkeden birisi olduğunu, Arnavutluk'ta en fazla yatırımı bulunan üçüncü ülkenin de Türkiye olduğunu vurguladı. Eğitim ve kültürel alanlardaki işbirliğinin de üst düzeyde sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Çok sayıda Arnavut genci üniversitelerimiz, Harp ve Polis Akademilerimiz ile Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim görmektedir. Demokrasiye geçiş döneminin zor şartlarında Arnavutluk'ta faaliyet göstermeye başlayan Türk eğitim gönüllülerinin çabaları da, bugün ikisi üniversite olmak üzere, çok sayıda okulla meyvelerini vermiştir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu okullarda yetişecek gençler, Arnavutluk'un parlak geleceğinin inşası için gerekli insan gücünü sağlayacaktır. Türk milletinin yüreği ve kolları Arnavutluk halkına her zaman açıktır. Ticaret, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve aklınıza gelebilecek diğer tüm alanlarda işbirliğimizin gelişmesi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.'' Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını, Türkiye ve Arnavutluk halkları arasındaki ezeli ve ebedi dostluk ve kardeşliğin gelecekte de sürmesini dileyerek bitirdi. -Topi'nin konuşması- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi de, yemekte yaptığı konuşmada, ''yakın dostları'' olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün onurlarına verdiği yemeğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcak ve anlamlı karşılama için teşekkür eden Topi, Arnavutluk ile Türkiye arasında her alanda var olan parlak ilişkilerin halklar arasında yüzyıllardır süren dostluğun ifadesi olduğunu söyledi. Arnavutluk için Türkiye'nin NATO'da önemli ve stratejik bir ortak, yakın bir müttefik olduğunu ifade eden Topi, iki ülke halklarının yararına, bölgesel barışın ve istikrarın lehine, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkileri gelecekte daha da güçlendirmeyi ve geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti. Topi, ''Arnavutluk halkı ile Türk halkı arasındaki bu dostluğu güçlendirme hedefi Arnavutluk Cumhuriyeti'nin dış politikasının en önemli önceliklerinden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir'' dedi. Arnavutların Türk devleti, hükümeti ve halkını en zor dönemlerde daima yanında duran büyük ve samimi bir dost olarak gördüklerini ifade eden Topi, Türkiye'nin Arnavutluk'un Avrupa-Atlantik entegrasyonu süreçlerini desteklediğini, doğal felaketlerle mücadelede de yardım ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Arnavut ulusu Türkiye'ye Kosova'nın bağımsızlığını tanımasından, Balkanlar ve diğer bölgelerde barış ve güvenliğe katkısından dolayı minnettardır. Türk halkının gerçek dostu olan Arnavut halkı, Türkiye'nin dünyadaki en yüksek kalkınma hızlarından birini yakalama, ekonomi, bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, yaygın ve çağdaş altyapının inşası, halkın refahının yükseltilmesi konularında elde ettiği büyük başarılara sevinmekte ve bunlardan esinlenmektedir. Bugün Türkiye sadece Balkanlar ve diğer bölgelerde ekonomik ve siyasi açıdan güçlü ve belirgin şahsiyetli bir devlet değil. Aynı zamanda büyük bir istikrar etkenidir.'' -''Tüm komşularla iyi ilişkiler içerisindeyiz''- Arnavutluk'un uzun süreli totaliter tecrit döneminden sonra kapsamlı bir kalkınma sürecine girdiğini dile getiren Topi, ülkenin piyasa ekonomisinin meydan okumalarını etkin bir şekilde göğüslediğini vurguladı. Gerçekleştirilen demokratik reformları da hatırlatan Topi, bütün bunların halkın refahını yükselttiğini ve Arnavutluk'un Balkanlar'daki aktif rolünü güçlendirdiğini kaydetti. Arnavutluk'un bölgesinde istikrar ve barış etkeni olarak tüm komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olduğuna dikkati çeken Topi, ''Ancak bu kazanımlara rağmen AB'ye tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesi ve vatandaşlara tam manasıyla hizmet verebilen daha aktif bir politikanın tesisi konularında yeni zorluklarla karşı karşıya bulunulmaktadır'' dedi. Topi, Arnavutluk halkı ile Türk halkı arasındaki dostluğun güçlendirilmesi dileğiyle sözlerini sonlandırdı.