Cumhurbaşkanı Gül, Obama'yla görüştü

NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, Almanya'nın Baden-Baden kentinde bir çalışma toplantısı için biraraya geldiler.



NATO üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını biraraya getiren Strasbourg-Kehl zirvesi, ittifakın 60. kuruluş yıldönümü çerçevesinde çalışma yemekleriyle resmen başladı.



Toplantı öncesi ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ayakta bir süre samimi, ancak ciddi bir biçimde aralarında konuştukları gözlendi.



Görüşmeye daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı, ancak basına kapalı toplantının başlaması nedeniyle görüşmesi uzun sürmedi.



Zirvede Türkiye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de yer aldığı heyetle temsil ediliyor.



İttifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ve savunma bakanları, ayrı çalışma yemeklerinde biraraya geldiler.

Baden-Baden ve Strasbourg'da, yarın yapılacak türlü tören ve etkinliklerin ardından NATO Konseyi, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacak.



İttifakın gelecek 10 yıllarda yeni güvenlik unsur ve tehditlerini nasıl göğüsleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan NATO Konseyi'nde devlet ve hükümet başkanları, “Atlantik İttifakı Deklarasyonu” belgesinin yanısıra bir ortak bildiri ve bir “Afganistan Deklarasyonu” yayımlayacak.



ABD Başkanı Barack Obama'nın ilk kez katıldığı zirve sırasında Afganistan dosyası, Fransa'nın askeri kanada dönüşü, yeni NATO Genel Sekreteri'nin belirlenmesine ilişkin temaslar, terörizmle mücadele, Rusya ile ilişkiler, NATO-AB ilişkileri gibi konular, resmi veya gayrıresmi gündemde yer buluyor.



İttifaka yeni üye olan Arnavutluk ve Hırvatistan'ın ilk kez katıldıkları NATO zirvesi, yayımlanacak ortak bildiriyle son bulacak.







