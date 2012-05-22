Gül ve Obama 'Predatör'ü konuştu

NATO zirvesine katılmak için Chicago'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Gül, Obama'ya, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda ABD'den taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi.

Daha önce Türkiye saati ile 20:40'ta başlayacağı söylenen görüşme yaklaşık 30 dakikalık bir gecikme ile başladı.

Görüşme, zirvenin gerçekleştirildiği Mccormick kongre merkezinde ABD'ye ayrılan odada basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül'e Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Barack Obama'ya, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda ABD'den taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi.

Gül, özellikle silahlı insansız hava araçlarının satışı konusunda netice alamadıklarını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Obama da insansız hava araçlarının satışı konusunda, "ihtiyacınızı anlıyoruz. Bizim de gündemimizde var bu konu ama bu tek başına yapabileceğim bir şey değil. Önümüzde Kongre var" dedi.