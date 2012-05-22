T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül ve Obama 'Predatör'ü konuştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü

22 Mayıs 2012 02:26

 

NATO zirvesine katılmak için Chicago'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Gül, Obama'ya, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda ABD'den taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi.
 
Daha önce Türkiye saati ile 20:40'ta başlayacağı söylenen görüşme yaklaşık 30 dakikalık bir gecikme ile başladı.
 
Görüşme, zirvenin gerçekleştirildiği Mccormick kongre merkezinde ABD'ye ayrılan odada basına kapalı yapıldı.
 
Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül'e Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan eşlik etti. 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Barack Obama'ya, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda ABD'den taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi. 
 
Gül, özellikle silahlı insansız hava araçlarının satışı konusunda netice alamadıklarını belirtti.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Obama da insansız hava araçlarının satışı konusunda, "ihtiyacınızı anlıyoruz. Bizim de gündemimizde var bu konu ama bu tek başına yapabileceğim bir şey değil. Önümüzde Kongre var" dedi. 

ETİKETLER

cumhurbaşkanı gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24