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Yaşam

Cumhurbaşkanı Gül neden panikledi?

Cumhurbaşkanı'nın bu endişe dolu yüz ifadesine neden olan olay neydi?

06 Ekim 2010 03:00



T24- Yukarıdaki fotoğraf Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Trabzon'da konakladığı otelden çıkarken gazeteciler tarafından çekildi. Cumhurbaşkanı'nın bu endişe dolu yüz ifadesine neden olan olay ise şöyle gelişti.

Vatan gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Faruk Özak ve Vali Recep Kızılcık'la birlikte Trabzon Limanı'nda yetkililerle görüştü ve liman işletmesi hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül halkı selamlarken onu görüntülemek isteyen bir foto muhabiri de kaygan zeminde düştü. Foto muhabirinin düştüğünü gören Gül, onunla yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Gül'ün foto muhabirinin düşüşü sırasındaki yüz ifadesi, objektiflere ilginç bir şekilde yansıdı.

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