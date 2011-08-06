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Yaşam

Cumhurbaşkanı Gül mutfağa girdi

AKP eski Urfa Milletvekili, yayıncı Faruk Bayrak, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, Türkiye ve dünyadaki temaslarını içeren özel fotoğraflarla anlattı.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - AKP eski Urfa Milletvekili, yayıncı Faruk Bayrak, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, Türkiye ve dünyadaki temaslarını içeren özel fotoğraflarla anlattı. “Fotoğraflarla Çankaya” adlı kitapta, Cumhurbaşkanı Gül’ün toplumu bütünleştirici bir rol oynadığını, katılımcı vizyonu ve uzlaşmacı kişiliğiyle Çankaya Köşkü’nü, her kesimin temsil edildiği bir makama dönüştürdüğünü vurgulayan Faruk Bayrak, “Bu kitapta dünya var” dedi. 





Hürriyet'in haberine göre, “Herkesin Cumhurbaşkanı”, “Yeni Diplomasi Dili”, “Yarının Türkiyesi” ve “Hayatın İçinden” bölümlerinden oluşan toplam 140 fotoğrafın yer aldığı 210 sayfalık kitapta, Gül’ün yurtiçi ve yurtdışı gezileri yer alıyor. Yayımlanmamış fotoğrafların da yer aldığı kitapta, okur, Gül’ü kendi ifadeleriyle okuma fırsatı buluyor.



Referandum gibi

Aktif siyasete başladığı günden itibaren en büyük desteği ailesinden, özellikle eşi Hayrünnisa Gül’den gördüğü vurgulanan kısa özgeçmişinde, “Abdullah Gül 28 Ağustos 2007 tarihinde TBMM tarafından Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Onu Cumhurbaşkanlığına taşıyan esas seçim aslında, Gül’ün Cumhurbaşkanlığı için referandum niteliği de taşıyan 22 Temmuz 2007 genel seçimleriydi” deniliyor.


Foto-Çankaya


Liderlerden biri

Özgeçmişte, siyasi birikiminin Gül’ü “Türkiye’nin kaderini değiştiren ve geleceğini belirleyen bir hareketin liderlerinden biri haline getirdiği” anlatılıyor. Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllar çalışma arkadaşı olup, uzlaşarak çalışmalarının Türkiye’ye kazandırdıklarının anlatıldığı kitabın “Hayatın İçinden” başlıklı bölümü ise Gül Ailesi’ne ayrıldı. Alfa Yayınları’ndan çıkan kitap 30 liradan satışa sunuldu.




Hayrünnisa Hanım'ın katkısı büyük


Faruk Bayrak, kitapla ilgili isteğini ilettiği Cumhurbaşkanlığı’ndan arşivi kullanma izni aldığını belirterek, “Ayrıca Hayrünnisa Hanım’dan rica ettik. Eğer yardımcı olmasaydı bu kitap çok zor çıkardı. Sıkıştığımız yerlerde bize çok katkıda bulundu. Türkiye’de yapılmış en kaliteli kitaplardan biri oldu” dedi.


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