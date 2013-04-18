Cumhurbaşkanı Gül Muş'ta böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 yıl sonra Muş’u ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Gül, kentte yoğun kalabalık tarafından karşılandı. Ellerinde bayrak ve güllerle sevgi gösterilerinde bulunulması üzerine aracından inen Cumhurbaşkanı Gül, vatandaşlarla bir araya geldi.

Önce valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önce birçok kez iyi şeyler olacağını ifade ettiğini hatırlatan Gül, Türkiye'de var olan kardeşliğin çok daha güçlendiğini, kardeşlik rüzgarının çok daha güçlü bir şekilde estiğini, Türkiye'de barışın, huzurun adeta özlendiğini ve bunun için çok büyük bir arzunun artık çok açık sokaklara yansıdığını görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu: "Biz bir vilayet milleti, devleti değiliz ki. Halklarımızın farklı farklı gelenekleri, farklı farklı kültürleri, farklı farklı etnik yapıları da olabilir. Bunların hepsi bizim gerçeklerimizdir, bizim zenginliğimizdir. Önemli olan şey memleketimizin gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi demokratik standartlarını, hukuk standartlarını geliştirmek, yükseltmek.

Ayrıca şüphesiz ki bu kadar inançları bir olan, bu kadar yüzyıllardır, bin yıldır beraber yaşamış bir milletin vicdanlara ters gelen bir davranış ve uygulamalar varsa, bunların da şüphesiz ki kaldırılması, düzeltilmesi hepimizin görevidir. Kendi iradenizle, kendi arzumuzla hep beraber bunları düzeltmek, standartlarımızı yükseltmek bize doğrusu onur verir. Bu iklime, bu sürece rastlamış olan bu ziyaretimizin ayrıca vatandaşlarımız arasında zaten var olana kardeşliğin daha da güçlenmesine vesilen olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Gül, valiliğin ardından belediye de ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Abdullah Gül, yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek kat etti. Gül, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayarak karşılık verdi.

Bu arada, hediye kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Gül için 5 bin fidan dikildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyareti sırasında Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AKP Muş milletvekilleri Muzaffer Çakar ve Faruk Işık ile BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da eşlik etti.