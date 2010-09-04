-CUMHURBAŞKANI GÜL MOSTAR KÖPRÜSÜ'NDE MOSTAR (A.A) - 03.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki günlük ziyaret için bulunduğu Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saraybosna'daki temaslarını tamamladıktan sonra Mostar kentine gelen Cumhurbaşkanı Gül, ilk olarak Sarı Saltuk Tekkesi'ni ziyaret etti. Burada nehrin kenarına giderek manzarayı izleyen Gül, nehrin kenarında eşiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Mostar'daki bir otelde, Mostar'ın Hırvat Belediye Başkanı Lubo Beşliç ile Boşnak Şehir Konseyi Başkanı Murad Çoriç'i kabul ederek, bir süre görüştü. Daha sonra Konsolosluğu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, buradan yürüyerek Mostar Köprüsü'ne geldi. Mostar Köprüsü'nün çevresinde incelemelerde bulunan Gül, burada ilginç bir sürprizle karşılaştı. Dalgıç okuluna üye 3 genç, önce Gül ve eşinin yanına gelerek, kendilerini tanıtıp bir süre sohbet etti. Daha sonra gençler, Mostar Köprüsü'nden serin suya atladılar. Bosna Hersek'te cesaretin simgesi olarak görülen Mostar Köprüsü'nden atlayıştan, Evliya Çelebi'nin ''Seyahatname''sinde de söz edildiği belirtildi. Bosna Hersek'te evlenmek isteyen erkekler de tarihi Mostar Köprüsü'nden atlayarak, kendilerini talip oldukları gelin adaylarına kanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Mostar Köprüsü çevresindeki bir restoranda iftar yemeğine katıldı.