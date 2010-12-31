-CUMHURBAŞKANI GÜL KÜRTÇE ŞARKI DİNLEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Diyarbakır Valiliğince Şatopark'ta düzenlenen akşam yemeğinde Diyarbakırlı sanatçı Bedri Ayseli'nin Kürtçe seslendirdiği türküyü, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağına eğilerek tercüme etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı Diyarbakır Valiliğince sivil toplum örgütü temsilcileri, yatırımcı iş adamları ve gazetecilere verdiği yemekte sanatçı Bedri Ayseli, Diyarbakır türkülerini seslendirdi. Ayseli'nin Kürtçe okuduğu ''Ateş düştü gönlüme'' adlı türküyü Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Cumhurbaşkanı Gül'ün kulağına eğilerek, tercümesini yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, gecenin sonunda davetlilerle tek tek tokalaştı.