T24 LogoT24 Logo
Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL KÜRTÇE ŞARKI DİNLEDİ DİYARBAKIR (A.A)

31 Aralık 2010 01:42

-CUMHURBAŞKANI GÜL KÜRTÇE ŞARKI DİNLEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Diyarbakır Valiliğince Şatopark'ta düzenlenen akşam yemeğinde Diyarbakırlı sanatçı Bedri Ayseli'nin Kürtçe seslendirdiği türküyü, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağına eğilerek tercüme etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı Diyarbakır Valiliğince sivil toplum örgütü temsilcileri, yatırımcı iş adamları ve gazetecilere verdiği yemekte sanatçı Bedri Ayseli, Diyarbakır türkülerini seslendirdi. Ayseli'nin Kürtçe okuduğu ''Ateş düştü gönlüme'' adlı türküyü Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Cumhurbaşkanı Gül'ün kulağına eğilerek, tercümesini yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, gecenin sonunda davetlilerle tek tek tokalaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24