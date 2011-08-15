-Cumhurbaşkanı Gül Kral Abdullah ile görüştü CİDDE (A.A) - 15.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslami Araştırmalar Merkezinin mütevelli heyeti toplantısına katılmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile bir araya geldi. Cidde'de gerçekleşen Oxford İslami Araştırmalar Merkezinin mütevelli heyeti toplantısı sonrası, bu gece Kral Abdullah'ın Cidde'deki sarayında yapılan ikili ve heyetler arası görüşme bir saatin üzerinde sürerken, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ile bölgesel sorunlar ele alındı. Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen ve Cumhurbaşkanlığı heyetinin de hazır bulunduğu toplantıda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin 2008 yılından, yani kriz öncesi dönemi yakalamasından duyulan memnuniyet karşılıklı olarak dile getirildi. Gül, Türk iş adamlarına verilen prestij ihalelerden duyduğu memnuniyeti kaydetti. Kral Abdullah da Türk iş adamlarından övgü ile söz ederek; "Biz Türk şirketlerinden ve iş adamlarından son derece memnunuz" dedi. Alınan bilgilere göre görüşmelerde Suriye'deki gelişmelere öncelik verilirken, Suriye'nin yanısıra Mısır, Yemen ve Bahreyn'deki gelişmeler de gündemin önemli maddeleri arasındaydı. Suriye'deki olaylardan duyulan kaygılar karşılıklı olarak dile getirildi. Yaşanan olaylar ile çok ciddi bir dönemin yaşandığının vurgulandığı görüşmede, Mısır'daki demokratik dönüşüm sürecinde Mısır ekonomisinin ihmal edilmemesi ve desteklenmesi gerektiği görüşü paylaşıldı. Karşılıklı olarak istişarelerin sıklaştırılmasının gereği üzerinde de duran Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah bu konuda yetkililere talimatlar verdi. Cumhurbaşkanı Gül Kral Abdullah ile yapılan görüşme sonrası ikamet ettiği misafir sarayında İç İşleri Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı Prens Naif'i kabul etti. Bu görüşmede ise iki ülke arasındaki güvenlik ve terör alanında işbirliği konuları ele alındı.