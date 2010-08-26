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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL KPSS İDDİALARINA EL KOYDU ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 16:22

-CUMHURBAŞKANI GÜL KPSS İDDİALARINA EL KOYDU ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ÖSYM'nin ''Türkiye'de Yükseköğretim'' genel başlığı altında yürütülmekte olan çalışma kapsamında bir süredir Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun gündeminde olduğunu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2010 KPSS ile ilgili olarak ortaya atılmış olan söylenti ve iddiaların da söz konusu çalışmanın kapsamına dahil edilmesi talimatını verdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ÖSYM tarafından yapılan 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) etrafında son günlerde kamuoyuna yansıyan söylenti ve iddiaların, Cumhurbaşkanlığı tarafından da özel bir dikkat ve hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Esasen ÖSYM konusu, 'Türkiye'de Yükseköğretim' genel başlığı altında yürütülmekte olan çalışma kapsamında bir süredir Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun gündemindedir. Bu bağlamda, ÖSYM'nin, hukuki statüsü, örgüt ve personel yapısı ve sınav uygulamalarını ele alan bir denetleme çalışması tamamlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2010 KPSS ile ilgili olarak ortaya atılmış olan söylenti ve iddiaların da söz konusu çalışmanın kapsamına dahil edilmesi talimatını vermişlerdir.''

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