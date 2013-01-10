Cumhurbaşkanı Gül: Konuşma yerine iş yapması gerekenler var

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afyonkarahisar'a yaptığı ziyaretin ilk durağı olan Valilikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadele kapsamında, İmralı ile görüşme sürecinin başladığının anımsatılması ve bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Gül, terörün Türkiye'nin en büyük meselesi olduğunu, terörle mücadelenin de ülkenin birinci önceliği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin milli birliği, bütünlüğü ve geleceği önündeki en büyük tehdidin de terör olduğunu kaydeden Gül, ''Dolayısıyla terörü kesinlikle gündemimizden çıkarmamız lazım. bu konuyu gündemimizden çıkarmak birinci önceliğimiz. Bunun herkes tarafından hatırlanmasını isterim'' diye konuştu.

Gül, Türkiye'nin önünde ayak bağı olan, geleceği tehdit eden böyle bir konuyu gündemden çıkartmak için de bütün yöntemlerin denenebileceğine belirterek, şunları kaydetti:

''Şahit olduğumuz yeni çalışma var. Bu süre içerisinde rol alanlar ne yapmaları gerekiyorsa onu biliyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Eğer dürüst davranır ve yapmaları gerekeni yaparlarsa o zaman bu acılar sona erer. Ama devlet olarak bizim bütün amacımız Türkiye'nin önündeki bu büyük konuyu yok etmektir.

Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, geleceğimizdeki beraberliğimize, bütün halkımızın hiç zarar vermeyecek şekilde şüphesiz ki politikalar takip edilebilir. Ama her şeyden önce, ne yapılması gerekiyorsa eli silahlı insanların ve onlara talimat verenlerin yapması gerekeni yapması gerekeni yapmaları gerekir. Onu göreceğiz, eğer bunlar gerçekleşirse ümit ederim huzur gelir. Herkes de bu beladan kurtulmuş olur.''

Türkiye gibi demokratik ülkede herkesin fikrini söyleyebileceğini ve konuşabileceğinin altını çizen Gül, ''Ama biraz da konuşmaması gerekenler var. Konuşma yerine iş yapması gerekenler var. Bakalım seyredeceğiz. Eğer bir samimiyet varsa ortada bunu da görürüz. Herkesin aklını başına alması, düşünmesi ve eğer 'acılar dinsin, kan dursun' deniyorsa üstüne düşeni yapması gerekir'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye gibi demokratik bir ülkede herkesin fikrini söyleyebileceğini ve konuşabileceğini belirterek, ''Ama biraz da konuşmaması gerekenler var. Konuşma yerine iş yapması gerekenler var'' dedi.

Bölgemizde olağanüstü şeyler oluyor

Suriye ile ilgili gelinen noktayı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise Gül, ''Bölgemizde olağanüstü şeyler oluyor. Bir tarafta Suriye'de, bir tarafta Irak'ta olup bitenler olsun. Bölgede büyük bir istikrarsızlık söz konusu'' dedi.