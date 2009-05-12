Cumhurbaşkanı Gül, kabine üyelerine yemek verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar Kurulu üyelerine yemek verdi.



Dışişleri Bakanlığı Konutu'ndaki yemeğe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyeleri katıldı.



Yemeğe, yurt dışı programları nedeniyle Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılamadığı belirtildi.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in de Diyarbakır'daki temasları dolayısıyla yemekte bulunmadığı öğrenildi.



Yemekte, konuklara, yüksük çorbası, peynirli kabak çiçeği kızartması, iç baklalı patates salatasıyla baharatlı lagos balığı, dondurmalı irmik helvası, çay ve kahve ikram edildi.

