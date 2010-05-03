Cumhurbaşkanı Gül, Japonya Prensi'ni ağırladı

T24 -

Sergi geziler

Cumhurbaşkanı Gül, Prens Tomohito Mikasa ve heyetiyle Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Basın mensuplarının görüşme öncesinde kısa bir süre görüntü almasına izin verilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.Cumhurbaşkanı Gül ile Japonya Prensi Tomohito Mikasa, Japonya hükümeti tarafından ilan edilen ''2010 Türkiye'de Japon Yılı'' çerçevesinde düzenlenen ''Japon-Türk Dostluğunu Kutlama Töreni'' öncesinde, ''Ecocar Sergisi''ni gezdi.Cumhurbaşkanı Gül ile Prens Tomohito Mikasa, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Çırağan Sarayı terasındaki ''Ecocar Sergisi''ne geldiler. Gül ve Mikasa, burada, Toyota'nın hibrid otomobili ''Prius'' ile Mitsubishi'nin elektrikli otomobili ''Miev'' hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Gül, Toyota'nın Türkiye'de ilk kez sergilenen tek kişilik elektrikli otomobili ''I-Real''ı da denedi. Bir süre I-Real'ı kullanan Gül'e, basın mensupları ''bu aracı İstanbul trafiğinde kullanmanın güzel olup olmayacağını'' sordu. Aracın İstanbul, New York ve Londra trafiğinde kullanılabileceği yanıtını veren Cumhurbaşkanı Gül, yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan, Toyota'nın Başkanı Fujio Cho'ya bu aracın yatırımını İstanbul'da yapması önerisinde bulunmasını istedi. Bu sırada Topbaş'ın, İstanbul'un trafik sorununu çözdüklerini söylemesi üzerine Gül, ''Bununla parkta mı gezeceğiz?'' dedi.Mitsubishi'nin elektrikli aracı ''Miev''e de binen Cumhurbaşkanı Gül, otomobilin üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Gül ile Prens Mikasa, Çırağan Sarayı'nın balkonundan bir süre İstanbul Boğazı'nı seyretti.